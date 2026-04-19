Cumhurbaşkanı Erdoğan, buz hokeyinde altın madalya kazanan millileri kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, buz hokeyinde altın madalya kazanan millileri kutladı
19.04.2026 22:10
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 2026 IIHF Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası Division III Group A'da son maçta Meksika'yı mağlup ederek altın madalya kazanan Buz Hokeyi A Milli Erkek Takımı'nı kutladı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 2026 IIHF Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası Division III Group A'da son maçta Meksika'yı mağlup ederek altın madalya kazanan Buz Hokeyi A Milli Erkek Takımı'nı kutladı.

Güney Afrika'nın Cape Town kentinde düzenlenen turnuvayı namağlup tamamlayarak, Division II Group B'ye yükselen millileri tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"2026 IIHF Buz Hokeyi Dünya Şampiyonasında namağlup şekilde altın madalya kazanan Buz Hokeyi Erkekler A Milli Takımımızı, bizleri gururlandıran bu önemli başarısından dolayı yürekten tebrik ediyorum"

Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cumhurbaşkanı Erdoğan, buz hokeyinde altın madalya kazanan millileri kutladı - Son Dakika

SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, buz hokeyinde altın madalya kazanan millileri kutladı - Son Dakika
