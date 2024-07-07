Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol Takımımızı soyunma odasında ziyaret etti - Son Dakika
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Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol Takımımızı soyunma odasında ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol Takımımızı soyunma odasında ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek final mücadelesinde Hollanda'ya 2-1 yenilerek turnuvaya veda eden A Milli Futbol takımımızı maçın ardından soyunma odasında ziyaret etti.

07.07.2024 01:04
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A Milli Futbol Takımımız, Euro 2024'te çeyrek finalde Hollanda'ya 2-1 yenilerek yarı finalin kapısından döndü. 1-0 öne geçtiği maçı kaybeden A Milliler büyük üzüntü yaşadı.

ERDOĞAN, MAÇIN ARDINDAN SOYUNMA ODASINA GİTTİ

Berlin'de oynanan dev karşılaşmayı stattan takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, maç sonu soyunma odasına gitti. Erdoğan, milli futbolcularla tek tek tokalaşıp mücadeleleri için tebrik etti.

AZERBAYCAN'DAKİ PROGRAMINI İPTAL ETMİŞTİ

Erdoğan, Azerbaycan'ın Şuşa kentinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılacağı programı iptal ederek Milli Takım'a stattan destek verme kararı almıştı.

Hollanda, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol Takımımızı soyunma odasında ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • OZKANLI Mikail: Keşke maça hiç gelmeseydi ihtiyacımız yok 24 54 Yanıtla
    Servet Gemici: Devlet Başkanımız. Sevmeyebilirsin ama saygı duymak zorundasın böyle önemli bir milli maça önem verip gelmiş. 66 15 KAMBUR TV: Boş yapma Mikail 37 13 Çağatay Kurt: İçinizden geçiyor o yüzden mi rahatsız oldun demli 20 15 OZKANLI Mikail: @Kambur sen kim sin ? Kaybetmişik niye geliyor dedim sadece zaten moralimiz bozuk 4 4 Fatih Akman: Aslında bünyeniz alışık değil Ahmet Necdet Sezer gibi köşk te oturan bi Cumhurbaşkanından sonra icraatçı bi Başkana bünyeniz alışmadı 2 1
  • hasan h. Bey: reis gene show pesinde. 18 44 Yanıtla
    Çağatay Kurt: Sen git demlileri dinle demli 15 13
  • Servet Gemici: Güzel hareket, Hollanda karşısında iyi oynadı takım. Teknik direktörü geç kaldı değişiklikler için. Orta saha düşmese ve sade savunma taktiği yapılmasa daha iyiydi. Hayırlısı olsun 26 5 Yanıtla

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