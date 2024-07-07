Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol Takımımızı soyunma odasında ziyaret etti

OZKANLI Mikail:

Keşke maça hiç gelmeseydi ihtiyacımız yok

24 54 Yanıtla

Servet Gemici: Devlet Başkanımız. Sevmeyebilirsin ama saygı duymak zorundasın böyle önemli bir milli maça önem verip gelmiş. 66 15

KAMBUR TV: Boş yapma Mikail 37 13

Çağatay Kurt: İçinizden geçiyor o yüzden mi rahatsız oldun demli 20 15

OZKANLI Mikail: @Kambur sen kim sin ? Kaybetmişik niye geliyor dedim sadece zaten moralimiz bozuk 4 4