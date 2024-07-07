A Milli Futbol Takımımız, Euro 2024'te çeyrek finalde Hollanda'ya 2-1 yenilerek yarı finalin kapısından döndü. 1-0 öne geçtiği maçı kaybeden A Milliler büyük üzüntü yaşadı.
Berlin'de oynanan dev karşılaşmayı stattan takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, maç sonu soyunma odasına gitti. Erdoğan, milli futbolcularla tek tek tokalaşıp mücadeleleri için tebrik etti.
Erdoğan, Azerbaycan'ın Şuşa kentinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılacağı programı iptal ederek Milli Takım'a stattan destek verme kararı almıştı.
Son Dakika › Spor › Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol Takımımızı soyunma odasında ziyaret etti - Son Dakika
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