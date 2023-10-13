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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan galibiyetinin ardından Montella'yı İtalyanca tebrik etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan galibiyetinin ardından Montella'yı İtalyanca tebrik etti

Son Güncelleme: 13.10.2023 01:26

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EURO 2024 Elemeleri D Grubu 6. maçında deplasmanda Hırvatistan'ı 1-0 yenerek liderliğe yükselen A Milli Futbol Takımı'nı telefonla arayarak kutladı. Erdoğan, Montella'yı özel olarak İtalyanca tebrik etti.

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda deplasmanda Hırvatistan'ı 1-0 yenerek liderliğe yükseldi. Karşılaşmanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ay-yıldızlı ekibi telefonla arayarak tebrik etti.

"BENİM İÇİN ÇOK BÜYÜK ONUR"

Erdoğan, ilk olarak kaptan Hakan Çalhanoğlu ile görüşerek, "Tebrik ediyorum. Gerçekten zor da olsa güzel bir netice oldu. Şimdi artık lider konuma da geçtik. Bu hafta Letonya'yı da Konya'da mağlup etmemiz halinde sonucu almış oluyoruz" dedi. Çalhanoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür edip, 'Hocamız da burada' dedi ve sözü Montella'ya bıraktı. İtalyan teknik adam da, "Benim için çok büyük bir onur Türkiye'yi futbolda temsil etmek. Hepimiz gururluyuz böyle bir galibiyet aldığımız için" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan zaferi sonrası Montella'yı İtalyanca tebrik etti

ERDOĞAN'DAN İTALYANCA TEŞEKKÜR

Erdoğan ise "Tebrik ediyoruz" dedikten sonra İtalyanca "Gracias (Teşekkürler)" dedi. Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi de soyunma odasına gelerek millileri tebrik etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan galibiyetinin ardından Montella'yı İtalyanca tebrik etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan galibiyetinin ardından Montella'yı İtalyanca tebrik etti - Son Dakika
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