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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TFF Başkanı Büyükekşi'nin istifasını istediği iddiası - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TFF Başkanı Büyükekşi'nin istifasını istediği iddiası

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bugün Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa finali, futbolcuların ısınmaya Atatürk tişörtüyle çıkmak istemesi nedeniyle iptal edildi. Kriz yaratan olayın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TFF Başkanı Büyükekşi'nin istifasını istediği iddia edildi.

29.12.2023 - 21:50,  Güncelleme: 22:22
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Suudi Arabistan'ındaki Süper Kupa finalinin iptali sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin istifasını istediği öne sürüldü.

Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde oynanması planlanan Fenerbahçe- Galatasaray arasındaki Süper Kupa finali iptal oldu. Oyuncuların Atatürk tişörtleriyle ısınmaya çıkmasına izin verilmemesi nedeniyle bu karar alındı.

ERDOĞAN, BÜYÜKEKŞİ'NİN İSTİFASINI İSTEDİ İDDİASI

Skandal sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin istifasını istediği öne sürüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TFF Başkanı Büyükekşi'nin istifasını istediği iddiası
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi

TFF VE KULÜPLERDEN ORTAK AÇIKLAMA: MAÇ İLERİ BİR TARİHE ERTELENDİ

Suudi Arabistan'da oynanmasına dakikalar kala iptal edilen Süper Kupa maçının ardından Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerinden ortak bir açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, "Kamuoyuna duyurulur, Cumhuriyetimizin ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun 100. Yılını yurtdışında da kutlamak amacıyla, Türk Futbolunun marka değerine ve kulüplerimize katkı sağlayacak şekilde kulüplerimizle organize ettiğimiz, 29 Aralık 2023 Cuma günü saat 20.45'te oynanması planlanan 2023 Süper Kupa müsabakası organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle Kulüplerimizle birlikte aldığımız ortak karar neticesinde ileri bir tarihe ertelenmiştir. Ev sahibi ülkenin Futbol Federasyonu, ilgili kurum ve kuruluşlarına şu ana kadar Süper Kupa'nın organizasyonu için göstermiş oldukları çaba nedeniyle teşekkür ederiz" ifadeleri yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın TFF Başkanı Büyükekşi\'nin istifasını istediği iddiası
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Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Büyükekşi, 3.Sayfa, Politika, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TFF Başkanı Büyükekşi'nin istifasını istediği iddiası - Son Dakika
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