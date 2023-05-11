Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sorulan sorular Mesut Özil'i şaşırtmadı: İnsanlarda yanlış bir algı var

Geçtiğimiz aylarda futbolu bırakan Mesut Özil, sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın paylaşımını alıntıladı.

"GENÇLER SORDU, BEN CEVAPLADIM"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyadan, "Gençler sordu, ben cevapladım." ifadelerini kullanarak bu akşam gençlerin sorularını cevapladığı programın tanıtımını paylaştı. Gençlerin programda Erdoğan'a yargı bağımsızlığı, mülteciler, seçimler ve soğan fiyatlarına kadar pek çok konuda soru sorduğu görüldü.

"İNSANLARDA OLUŞAN YANLIŞ BİR ALGI VAR"

Erdoğan'ın gönderisini alıntılayan eski futbolcu Mesut Özil ise yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımızla defalarca görüşen biri olarak ben açıkçası bu soruların sorulmasına çok şaşırmadım. İnsanlarda oluşan yanlış bir algı var. Ancak verdiği cevapları ben de merak ediyorum. Akşam 9'u bekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Mesut Özil'in paylaşımı: