Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ampute Futbol Takımı'nı ziyaret etti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ampute Futbol Takımı'nı ziyaret etti

06.08.2022 20:05
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ampute Futbol Takımı'nı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'de kamp yapan Futsal Ampute A Milli Takımı'nın kampını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'de kamp yapan Futsal Ampute A Milli Takımı'nın kampını ziyaret etti.

Bir dizi programlara katılmak üzere Kocaeli'ne gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Şampiyonası Seçme ve Hazırlık Kampı için Kocaeli'ye gelen Futsal Ampute A Milli Takımı sporcularını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, futbolcular ve teknik heyet ile sohbet etti. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ampute Futbol Takımı'nı ziyaret etti - Son Dakika

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