Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye Yüzyılı aynı zamanda sporumuzun yüzyılı olacak

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "25 yılda çok şey inşa edildi bu ülkede. Sağlam bir temel atıldı. O sağlam temel üzerine Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edeceğiz ve Türkiye Yüzyılı aynı zamanda sporumuzun yüzyılı olacak inşallah" dedi.

Ülke TV tarafından düzenlenen '10'uncu Sporun Devleri Buluşuyor Ödül Töreni', Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Törene; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gençlik ve Spor Bakan yardımcıları Hamza Yerlikaya ile Enes Eminoğlu ile milli sporcular, siyasetçiler, bürokratlar ve spor camiasının temsilcileri katıldı. Burada konuşan Cevdet Yılmaz, "Spor alanında elde ettiğimiz başarılar insanımıza yapılan yatırımın ülkemizin geleceğine nasıl yansıdığını gösteriyor. Bir çocuğun sporla tanışmasıyla başlayan süreç sağlıklı büyümesine, kendine güvenmesine, birlikte hareket etmeyi ve bir hedef için çalışmayı öğrenmesine katkı sunuyor. Yeteneğini fark, yeteneği fark edilip desteklendiğinde kendi yolunu açıyor. Başarıya ulaştığında ise ardından gelen çocuklarımıza, nesillerimize örnek oluyor, model oluyor. Bu vesileyle şunun da altını çizmek isterim. Medyada, sosyal medyada birçok yanlış kahramanla karşı karşıyayız. Dizi filmlerde, başka mecralarda toplumun önüne kahraman diye konan çok yanlış kişiliklerle karşı karşıyayız. Toplumumuzun gerçek kahramanlara ihtiyacı var. Sizler gerçek kahramanlarsınız. Çocuklarımızın, gençlerimizin örnek alması gereken rol model insanlar sizlersiniz. Kalkınmayı biz her zaman insan odaklı bir anlayış içinde düşünüyoruz. Diğer bütün rakamlar, şunlar bunlar elbette çok önemli ama her şey sonuçta insan için. İnsan odaklı bir kalkınma anlayışıyla bugüne kadar hareket ettik ve bu vizyonumuz doğrultusunda bugün geldiğimiz önemli bir nokta var. Şimdi diyoruz ki Türkiye Yüzyılı. 25 yılda çok şey inşa edildi bu ülkede. Sağlam bir temel atıldı. O sağlam temel üzerine Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edeceğiz ve Türkiye Yüzyılı aynı zamanda sporumuzun yüzyılı olacak inşallah" ifadelerini kullandı.

'ÜLKEMİZDE 5 BİN 555 GENÇLİK VE SPOR TESİSİ VAR'

Yılmaz, 81 ilden, Türkiye'nin dört bir yanından sporcuların yetişmesini istediklerini belirterek, "Bunu da insan odaklı ve topyekun kalkınma anlayışımızın önemli bir göstergesi olarak görüyoruz. Bir gencin yeteneğini geliştirebildiği, kadınların ve engelli bireylerin spor hayatında daha güçlü yer aldığı bir Türkiye, sosyal gücünü, toplumsal gücünü de büyüten bir Türkiye demek. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde spor yatırımlarımızı ülkemizin dört bir yanına yayarken, çocuklarımızın ve gençlerimizin bu imkanlara erişmesini kalkınma hedeflerimizin önemli bir parçası olarak gördük. Bu noktada tabii özel bir durum da var. Onun altını çizmezsek yanlış olur, eksik olur. Cumhurbaşkanımız aynı zamanda sizin camianızdan. Spordan gelen bir Cumhurbaşkanı. Bunun da tabii etkisi büyük. Sporu ne kadar sevdiğini ve ne kadar yakından takip ettiğini bizzat görüyoruz çeşitli vesilelerle. Bu da sporumuz için büyük bir şans diye ifade etmek istiyorum. Hiçbir şey kendiliğinden olmuyor, değerli arkadaşlar. Sizler nasıl başarıya büyük emeklerle, çabalarla ulaşıyorsanız, ülkede yapılan bu işler, bu başarılar da büyük bir emeğin, çabanın ürünü. Ben başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum. Milli sporcularımızdan büyük hedefler beklemek, o hedeflere ulaşabilecekleri şartları hazırlama sorumluluğunu da üstlenmek demek. Bugün ülkemizde toplam 5 bin 555 gençlik ve spor tesisi var. 1088 spor salonu, 743 havuz, 589 gençlik merkezi ve 97 sporcu kamp ve eğitim merkezinin yanı sıra atletizmden okçuluğa, su ve kış sporlarına kadar pek çok branşta hizmet veren tesislerimiz var. Sporcu eğitim merkezleri ve Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri'nde yürütülen çalışmayı antrenör, kamp, müsabaka, sağlık, beslenme ve bilimsel performans destekleriyle güçlendiriyoruz. Tesisin kapısından giren bir gencin yeteneğini geliştirebilmesi ve gerektiğinde milli takım düzeyinde hazırlanabilmesi için bu desteğin her aşamada sürdürülmesi gerekiyor" dedi.

'MİLLİ SPORCULARIMIZ 2026 YILINDA TOPLAM 4 BİN 440 MADALYA KAZANDI'

Cevdet Yılmaz, milli sporcuların başarılarına değinerek, "Milli sporcularımız 2026 yılında bugüne kadar ulusal ve uluslararası organizasyonlarda 1310 altın, 1315 gümüş, 1815 bronz olmak üzere toplam 4 bin 440 madalya kazandı. Taranto Akdeniz Oyunları'nda 29 spor dalında mücadele eden 334 sporcumuz, 41'i altın toplam 111 madalyayla ülkemizi ikinci sıraya taşıdı. Bu, Akdeniz Oyunları tarihimizde ulaştığımız en yüksek ikinci madalya sayısıdır. A Milli Kadın Voleybol Takımımız Avrupa şampiyonluğunu koruyup Milletler Ligi'nde zirveye çıkarken, Erkek Milli Takımımız aynı ligde ilk kez finallere yükseldi. Avrupa Boks Şampiyonası'nda kazandığımız 10 madalyanın 7'si kadın sporcularımızdan geldi. Kadın Milli Takımımız şampiyon oldu. Buse Naz Sürmeneli turnuvanın en iyi kadın boksörü seçildi. Okçularımız Avrupa Şampiyonası'nı 3 altınla ülke sıralamasının ilk sırasında tamamladı. Elif Gökkır ve Mete Gazoz, klasik yay karma takımında şampiyonluğa ulaştı. Tekvandoda 3'ü altın, 8 madalya kazandık ve ülke sıralamasında birinci olduk. Güreşte alınan 11 madalyanın yanı sıra Rıza Kayaalp 13'üncü Avrupa şampiyonluğunu elde etti. Halterde 16 madalya kazanan milli takımımızdan Muhammed Furkan Özbek Avrupa rekoru kırdı. Atıcılıkta gelen 7 madalya, atletizmde İsmail Nezir'in ve cimnastikte Ferhat Arıcan'ın Avrupa dereceleri de sporcularımızın farklı alanlarda sürdürdüğü mücadelenin sonuçlarıdır. Köklü branşlarımızdaki başarıları sürdürürken, Türk sporunun adına yeni ilkler de yazıyoruz" diye konuştu.

'SPOR ALANINDA DA İÇ CEPHEMİZİ GÜÇLÜ TUTMAMIZ LAZIM'

Yılmaz, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Spor milletimizin birlik ruhunu büyüten en samimi alanlardan biridir. Farklı kulüplere gönül veren, farklı şehirlerde yaşayan, ayrı kuşaklardan gelen insanlarımız milli formanın başarısında kendi sevincini bulur. Bayrağımızın göndere çekilip İstiklal Marşımızın okunduğunda bütün Türkiye aynı gururla ayağa kalkar. Milli takımımızın gücü milletimizin bu zenginliğinden besleniyor. Türkiye'nin farklı şehirlerinde yetişen sporcularımız aynı forma altında birbirine güveniyor, birbirinin başarısı için mücadele ediyor ve ülkemizi temsil etme sorumluluğunu birlikte taşıyor. Diğer her alanda olduğu gibi spor alanında da iç cephemizi güçlü tutmamız lazım. Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi yüceltmemiz lazım. Bunu da görüyoruz. Milletimiz de sporcumuzun nerede yetiştiğine bakmadan onun sevincini paylaşıyor. Kazandığı madalyayı kendi evinden, kendi şehrinden çıkmış bir başarının sıcaklığıyla karşılıyor. Zaman zaman bu spor organizasyonlarında provokasyonlar yapmaya çalışan, milletimizi birbirinden ayırt ayırmaya, karşı karşıya getirmeye çalışan birtakım girişimlere de şahit oluyoruz. Spor camiamızın bu provokasyonlara hiçbir şekilde itibar etmemesi, alan açmaması çok önemli. Spor bizi ayrıştırmamalı, birleştirmeli. Kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi tahkim etmeli. Sonuçta iyi olan kazansın diyeceğiz. Güzel, centilmence bir rekabet olacak ve hep birlikte aslında, birlikte başarımızı yukarılara taşıyacağız. Bir şampiyonumuz kürsüye çıktığında ülkemizin başka bir köşesindeki çocuk onun hikayesinde kendisine yer bulabiliyor. Milli başarı böylece kuşaklar arasında paylaşılan bir hafızaya dönüşüyor. Türkiye Yüzyılı hedeflerimize de birbirimizin gayretini gören, başarısını sahiplenen ve ortak geleceğine güvenle bakan bir millet olarak yürüyoruz, yürümeye devam edeceğiz."

Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. 2025 yılında olimpik, paralimpik ve deaflimpik branşlarda ülkemize madalya kazandıran milli sporcular, jüri değerlendirmesi sonucunda ödüllendirildi. Ödül gecesi kapsamında birçok kişiye 'Yılın Sporcu Ödülleri' verildi. Bu kapsamda ödüller; İsmail Nezir/Milli Atlet, Yusuf Kıvanç Erkan/Milli Serbest Dalışçı, Kerim Taşkıran/Botaşspor Kulübü Başkanı, Yusuf Dikeç/Milli Atıcı, Şevval İlayda Tarhan/Milli Atıcı, İlke Özyüksel/Modern Pentatlet, Mete Gazoz/Milli Olimpik Okçu, Elif Berra Gökkır/ Milli Olimpik Okçu, Hüseyin Efe Gülsoy/ Milli Oryantringçi, Muhammet Furkan Özbek/Milli Halterci, Serkan Yıldırım/Milli Atlet, Defne Kurt/Türk Paralimpik Yüzücü isimlerine verildi.

Öte yandan, İşitme Engelliler Milli Futbol Takımı, Karate Milli Takımı, Tekvando Milli Takımı, Oturarak Voleybol Milli Takımı-Bedensel Engelliler, Beyzbol Milli Takımı, Down Sendromlu Basketbol Milli Takımı da ödül aldı.