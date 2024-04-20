Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Didim\'de Trafiği Etkileyecek

Spor

Bu yıl 59.'su gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu için güzergahlardan biri olan Aydın'ın Didim ilçesinde hazırlıklar tamamlanırken, 25 Nisan'da Didim Akbük yolu ile merkezdeki bir çok cadde trafiğe kapatılacak.

21 Nisan tarihinde Antalya'da başlayacak olan 59. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu 23, 24 ve 25 Nisan tarihleri arasında Muğla etabı ile devam edecek. 25 Nisan Perşembe günü Didim'den geçecek olan tur kapsamında hazırlıklar tamamlanırken, Didim-Akbük yolu ile merkezdeki bir çok cadde ve bulvar trafiğe kapatılacak. Bisiklet turunun Bodrum- Kuşadası etabı Didim'e de uğrayacak. 25 Nisan Perşembe günü gerçekleştirilecek olan etap kapsamında bisikletçiler Bodrum'da Kuşadası'na pedal çevirecek. Dünya basını tarafından da takip edilen tur canlı olarak yayınlanacak. Tur kapsamında bisikletçiler Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Gürçamlar ve Kazıklı mahalleleri üzerinden Didim'e ulaşacak. Saat 14.00'de bisikletçilerin Akbük'te olması beklenirken, tur kapsamında Akbük Atanaj Caddesi, Didim-Akbük Yolu'nun Söke ve Didim istikametleri trafiğe kapanacak. Didim merkezde devam edecek yarış dolayısıyla Cumhuriyet Caddesi, İnönü Caddesi ve Söke-Mavişehir yolu ile Akköy geliş-gidiş istikametleri tur boyunca trafiğe kapatılacak yada kontrollü olarak geçiş verilecek. Tur kapsamında bisikletçiler Akköy, Balat, Tuzburgazı, Güllübahçe ve Yenidoğan üzerinden Söke'ye geçiş yapacak. Tur Kuşadası'nda sona erecek. - AYDIN