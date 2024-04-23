Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Fethiye-Marmaris etabını Giovanni Lonardi kazandı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Fethiye-Marmaris etabını Giovanni Lonardi kazandı

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59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 3. etabı olan Fethiye-Marmaris etabını Polti Kometa Takımı'ndan Giovanni Lonardi 3 saat 24 dakika 56 saniye ile kazanarak 'Turkuaz Mayo'nun sahibi oldu.

23.04.2024 19:38  Güncelleme: 19:51
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- Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Fethiye- Marmaris etabını Giovanni Lonardi kazandı

MUĞLA - 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 3. etabı olan Fethiye-Marmaris etabını Polti Kometa Takımı'ndan Giovanni Lonardi 3 saat 24 dakika 56 saniye ile kazanarak 'Turkuaz Mayo'nun sahibi oldu.

Muğla'nın Fethiye ilçesinden start alan 184 sporcu, 154.4 kilometre pedal çevirerek finişe ulaştı. Bisikletçiler Göcek, Dalaman, Ortaca, Köyceğiz ve Gökova'dan geçerek Marmaris'te yarışı tamamladı. Yarışın kazananı 3 saat 24 dakika 56 saniye ile Polti Kometa takımının sporcusu Giovanni Lonardi olurken, hem etabın hem de genel zafer sahibi olduğu için yeşil mayo ve turkuaz mayo giymeye hak kazandı. Etap şampiyonuna mayosunu Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş takdim etti.

Dağ tırmanış etabı olarak belirlenen etabın kazananı ise Beykoz Belediyesi Takımı'ndan Samet Bulut olurken, 'Kırmızı Mayo'nun sahibi oldu. Sporcuya mayosunu Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu takdim etti. Beyaz Mayo'yu ise Bike Aid takımından Vinzent Dorn kazandı. Sporcuya mayosunu İl Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez giydirdi.

59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Marmaris finişinde etaplarda dereceye girenlere Muğla Valisi İdris Akbıyık, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Neslim Eski, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ödüllerini ve madalyalarını takdim ettiler.

Ödül törenine Vali İdris Akbıyık, Başsavcı Oğuzhan Dönmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Neslim Eski, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Güney Ege Sahil Güvenlik Grup Komutanı Yarbay Akın Coşkunlar ve Marmaris Cumhuriyet Başsavcısı Fatmagül Yörük ile ilçe jandarma komutanı, ilçe emniyet müdürü, ilçe protokolünün yanı sıra yarışlara sponsor firmaların da temsilcileri katıldı.

59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun dördüncü gününde, yarın 137.9 kilometrelik Marmaris- Bodrum etabı koşulacak.

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Fethiye-Marmaris etabını Giovanni Lonardi kazandı
Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Fethiye-Marmaris etabını Giovanni Lonardi kazandı - Son Dakika
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