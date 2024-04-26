Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda Kuşadası-Manisa etabının startı verildi - Son Dakika
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Spor

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda Kuşadası-Manisa etabının startı verildi

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu\'nda Kuşadası-Manisa etabının startı verildi

Türkiye'nin en prestijli spor organizasyonlarından biri olan 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 6. etap olan Kuşadası-Manisa (Spil Dağı) etabının startı Kuşadası'ndan verildi. Bisikletçiler, 160,1 kilometrelik etap için start noktasında yerlerini aldı.

26.04.2024 13:23  Güncelleme: 13:30
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Türkiye'nin en prestijli spor organizasyonlarından biri olan 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 6. etap olan Kuşadası- Manisa (Spil Dağı) etabının startı Kuşadası'ndan verildi.

Bisikletçiler, 160,1 kilometrelik Kuşadası-Manisa (Spil Dağı) etabı için kentte bulunan marina önündeki start noktasında sabah saatlerinden itibaren yerlerini aldı. Starttan önce bisikletçiler takım halinde başlangıç noktasının yakınında kurulan sahneye çağırılarak adlarının yazılı olduğu panoyu imzaladı.

Etabın startını Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu birlikte verdi. Protokol üyeleri starttan önce turkuaz, kırmızı, yeşil ve beyaz mayo sahibi bisikletçilerle hatıra fotoğrafı da çektirdi. Kuşadası Belediyesi Halk Dansları Akademisi Spor Kulübü'nün (KUŞADANS) yarıştan önce sergiledikleri yöresel oyunlar beğeni topladı.

Tour Of Turkey'in 177.9 kilometre uzunluğuna sahip bir önceki Bodrum-Kuşadası etabını DSM-Firmenich takımından Tobias Andresen 4 saat 18 dakika 11 saniyelik derecesiyle kazanmıştı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda Kuşadası-Manisa etabının startı verildi - Son Dakika

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