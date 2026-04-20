Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları Çanakkale Kupası\'nın basın lansmanı yapıldı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

20.04.2026 13:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları Çanakkale Kupası'nın basın lansmanı gerçekleştirildi.

Hamidiye Tabyası'nda düzenlenen toplantıda konuşan Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale'nin çok önemli tarihi ve coğrafi bir özelliğe sahip olduğunu, bu coğrafyadan en iyi şekilde istifade etmek için gayret gösterdiklerini söyledi.

Türkiye'nin su ve deniz ile ilgili faaliyetlerini çok yönlü olarak artırması gerektiğine inandıklarını ifade eden Toraman, "Bunu turizm amaçlı, tarımsal üretim amaçlı, savunma amaçlı pek çok başlık altında sayabiliriz ama bunlara ilave edilebilecek önemli bir başlık da sportif faaliyetler. Su üstünde yapılan sportif faaliyetlerin sayısının ve katılımın artırılması önemli bir hedef." diye konuştu.

Toraman, geçen yıl Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları'nın bir etabının Çanakkale Boğazı'nda geçildiğini hatırlatarak, bu sene de devam etmesinin çok önemli bir gösterge olduğunu dile getirdi.

Burada yapılacak etkinliğin aynı zamanda tarihe saygı etkinliği olduğunu belirten Toraman, "Dolayısıyla Çanakkale etabının diğer etaplardan daha özel anlamı olduğunu düşünüyorum." dedi.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir de Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları'nın geçen yıl kentte büyük beğeni topladığını söyledi.

Yarışlarda Çanakkale etabının, Çanakkale Boğazı'nda yapılacağını ifade eden Kaşdemir, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar yapılan kayıtlara baktığımızda Çanakkale'ye olan teveccühün arttığını görmek bizleri daha da mutlu etmekte. Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları'nın 7'ncisi düzenleniyor fakat Çanakkale etabı 2'nci kez düzenlenecek. 23 Nisan'da İstanbul'dan yola çıkacak yatlar, 25 Nisan'da Çanakkale'de olacak ve akşamında ödül törenini yapacağız."

Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları Organizasyon Komitesi Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu ise yarış için kayıtların devam ettiğini, 23 Nisan'da 7 farklı ülkeden 25 ekibin 140 deniz millik bu rotayı yarışarak Çanakkale'ye geleceğini söyledi.

Geceli-gündüzlü yapılacak açık deniz yarışına katılacak yelkencilerin, 25 Nisan'da şehitlerin manevi huzurunda saygı duruşu gerçekleştireceğini ve Çanakkale Boğazı'nda bir yarış icra edileceğini belirten Yemlihaoğlu, "Bu, sportif faaliyet olmasının yanı sıra gençlerimizin spor vesilesiyle yüksek ruh, yüksek karakter bilincini Çanakkale ruhu ile birleştirmeyi amaçlayan bir şampiyona." dedi.

Toplantıya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan da katıldı.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Denizcilik, Çanakkale, Kültür, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 14:21:26. #7.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları Çanakkale Kupası'nın basın lansmanı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.