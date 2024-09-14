Cumhuriyet Kupası Voleybol Turnuvası Başladı - Son Dakika
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Spor

Cumhuriyet Kupası Voleybol Turnuvası Başladı

Cumhuriyet Kupası Voleybol Turnuvası Başladı

Bahçelievler'de düzenlenen turnuvada ilk gün maçları tamamlandı, final 15 Eylül'de.

14.09.2024 09:19
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Bahçelievler Belediyesi'nin ev sahipliğinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Cumhuriyet Kupası Kadınlar Voleybol Turnuvası, Bahçelievler Belediye Spor ve Sarıyer Belediye Spor arasında oynanan karşılaşma ile başladı. Turnuvanın ilk gününde kazanan takımlar belli oldu. Bahçelievler Belediyesi Spor Kulübü rakibi Sarıyer Belediye Spor'u 3-0 mağlup etti. 4 takım arasında oynanacak olan turnuvanın finali 15 Eylül'de gerçekleşecek.

Bahçelievler Hasan Doğan Spor Kompleksi'nde Cumhuriyet Kupası Voleybol Turnuvası başladı. Turnuvanın ilk gününde karşı karşıya gelen Bahçelievler Belediyesi Spor Kulübü rakibi Sarıyer Belediye Spor'u 3-0 mağlup etti. Göztepe Spor Kulübü ve Nilüfer Belediyespor takımları arasında oynanan maçta ise maçın kazananı 3-1 skorla Göztepe Spor Kulübü oldu. 13 Eylül'de başlayıp, 3 gün sürecek olan turnuvanın şampiyonları 15 Eylül gerçekleşecek olan final maçında belli olacak. Turnuvada Bahçelievler Belediyesi Spor Kulübü, Göztepe Spor Kulübü, Sarıyer Belediyesi Spor Kulübü ve Nilüfer Belediyespor Kulübü mücaele edecek. Turnuvaya Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, sporcular, hakemler, eğitmenler ve birçok kişi katıldı.

'SPORU YALNIZCA BELLİ BİR YAŞ ÇERÇEVESİNDE DEĞİL, BİR YAŞAM FELSEFESİ OLARAK GÖRÜYORUZ'

Turnuvada konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Cumhuriyetin 101'inci yılı, 29 Ekim yaklaşıyor. Her sene voleybol turnuvası düzenliyoruz. 4 takım gelecek. Bir tanesi Sarıyer Belediyesi bizim gibi Sultanlar Ligi'nde oynuyor. Bursa Nilüfer Belediyesi o da bizim gibi Sultanlar Ligi'nde oynuyor. Diğer misafir takımımız İzmir Göztepe'den geliyor, onlar 1'inci Lig'deler. Bu sene Bahçelievler Belediyesi ilk kez Sultanlar Ligi'ne çıkıyor. Bugünkü turnuva üç gün sürecek. Üç gün boyuncu 4 takım yarışacak. Hem 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı hem de Türkiye Cumhuriyetinin 101'inci yılının şenliklerinin bir başlangıcı olacak. Belediye olarak voleybolda olduğu gibi tüm spor branşlarında çocuklarımızın başarılı olmasını hedefliyoruz. Sporu yalnızca belli bir yaş çerçevesinde değil, bir yaşam felsefesi olarak görüyoruz. Paralimpik ve özel durumu mevcut olan arkadaşlarımıza da spor yaptırıyoruz. Biz çocuğundan büyüğüne, her yaş gurubunda kişinin spor yapmasını önemsiyoruz. İstanbul'da yaşayan tüm vatandaşlarımızı bu güzel voleybol mücadelesine bekliyoruz. Kazasız belasız ve güzel bir turnuva olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: DHA

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