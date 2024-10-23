Cumhuriyet Kürek Kupası 27 Ekim'de

Spor

Serdivan Belediyesince 27 Ekim'de Cumhuriyet Kürek Kupası düzenlenecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünce 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilecek şampiyonaya, 30'a yakın takımdan 150'yi aşkın sporcunun katılması bekleniyor.

Yarışlar, 27 Ekim Pazar günü saat 10.00'da Sapanca Gölü Aşağıdereköy mevkisinde yapılacak.

Açıklamada, "Cumhuriyet'in 101. yılında kürekler Cumhuriyet için çekiliyor. Sakarya'nın kalbinde Türkiye'nin en prestijli kürek yarışlarından birini düzenliyoruz. Tüm sporseverleri bu prestijli organizasyonu izlemeye davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.