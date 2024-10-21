Cumhuriyetin 101. Yılına Özel Satranç Turnuvası Büyük İlgi Gördü - Son Dakika
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Cumhuriyetin 101. Yılına Özel Satranç Turnuvası Büyük İlgi Gördü

Cumhuriyetin 101. Yılına Özel Satranç Turnuvası Büyük İlgi Gördü

Altıeylül Belediyesi'nin düzenlediği satranç turnuvasında Türkiye'nin dört bir yanından 101 sporcu bir araya geldi. Başkan Şehirli, gençlerin zeki ve ahlaklı bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamak için bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirtti.

21.10.2024 15:33  Güncelleme: 15:36
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Altıeylül Belediyesi'nin düzenlediği Cumhuriyetin 101. yılına özel yapılan satranç turnuvasında Türkiye'nin dört bir yanından 101 sporcu bir araya geldi.

Cumhuriyetin 101. yılına özel olarak düzenlenen satranç turnuvası, Altıeylül Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü öncülüğünde büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Turnuvada, Türkiye'nin dört bir yanından gelen 101 sporcu zeka ve strateji dolu bir rekabet ortamında bir araya geldi.

Başkan Şehirli: "Gençlerimizi zeki ve ahlaklı sporcular olarak yetiştirmeye devam edeceğiz"

Açılışta konuşan Başkan Şehirli, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim" sözünü hatırlatarak, bu sözün genç sporcuların gelişiminde önemine vurgu yaptı. Mustafa Kemal Atatürk, bu sözleriyle birlikte sporun sadece fiziksel değil, aynı zamanda zihinsel ve ahlaki bir mücadele olduğunu da gözler önüne serdiğini söyledi.

Başkan Şehirli, "Genç nesillerin zeki ve ahlaklı bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamak için her zaman destek vereceğiz. Turnuvanın düzenlenmesi, sadece sporun yaygınlaşması açısından değil, aynı zamanda farklı şehirlerden gelen gençlerin bir araya gelerek deneyim ve dostluk paylaşması açısından da büyük önem taşıyor" dedi.

İlk kez düzenlenmesine rağmen büyük ilgi gören turnuvada katılımcılara başarılar dileyen Başkan Şehirli, gelecek yıllarda bu tür etkinliklerin devam edeceğini müjdeledi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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