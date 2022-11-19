Cüneyt Çakır, bu kez düdüğü kendisi için çaldı! Türkiye-Çekya maçıyla hakemliğe veda etti - Son Dakika
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Cüneyt Çakır, bu kez düdüğü kendisi için çaldı! Türkiye-Çekya maçıyla hakemliğe veda etti

19.11.2022 20:31

Türk futbolunun gelmiş geçmiş en başarılı hakemi olarak gösterilen Cüneyt Çakır, Türkiye-Çekya maçının ilk 5 dakikasını yönetmesinin ardından hakemliği resmen bıraktı. Tribünlerden Cüneyt Çakır için tezahüratlar yükselirken, iki ülke takımı oyuncuları da Çakır'a sarıldı.

Cüneyt Çakır hakemliğe veda etti. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en başarılı hakemi olarak gösterilen Çakır, milli maçta hakemliği bıraktı.

5 DAKİKA YÖNETTİ

Cüneyt Çakır, Türkiye- Çekya karşılaşmasının ilk 5 dakikasını yönetti. Çakır 5. dakikada düdüğü kendisi için çaldı. İki takımın futbolcuları düdük çalar çalmaz Çakır'a koşup sarıldı.

BAŞKAN PLAKET VERDİ

Gaziantep'teki taraftarlar Cüneyt Çakır için tezahürat yaptı. TFF Başkanı Mehmet Büyüekşi, Çakır'a plaket vererek onore etti.

1994'TE BAŞLADI

Hakemliğe 1994'te başlayan Cüneyt Çakır, 2006'dan bu yana FIFA kokartı taşıyordu. 2 kez Dünya Kupası'nda görev yapıp yarı final yönetmişti. Çakır, 1 kez Şampiyonlar Ligi finalinde ve 3 kez de Avrupa Şampiyonası dahil olmak üzere toplam 1679 maç yönetti. 45 yaşındaki Çakır, Çekya maçı ile hakemliğe veda etti.

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Cüneyt Çakır, Türkiye, Çekya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cüneyt Çakır, bu kez düdüğü kendisi için çaldı! Türkiye-Çekya maçıyla hakemliğe veda etti - Son Dakika


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