Çuvalla para verecekler! Fenerbahçe'den yıldız isme çılgın teklif - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Çuvalla para verecekler! Fenerbahçe'den yıldız isme çılgın teklif

Haberin Videosunu İzleyin
Çuvalla para verecekler! Fenerbahçe\'den yıldız isme çılgın teklif
27.01.2026 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Çuvalla para verecekler! Fenerbahçe\'den yıldız isme çılgın teklif
Haber Videosu

Süper Lig'de şampiyonluk hedefiyle yoluna devam eden Fenerbahçe'nin, hücum hattını güçlendirmek için Manchester City forması giyen Omar Marmoush için 30 milyon euro teklif etmeye hazırlandığı öne sürüldü. Manchester City'nin, Marmoush ile yollarını ayırmaya sıcak baktığı ifade edildi.

Fenerbahçe, hücum hattını güçlendirmek için Manchester City forması giyen Omar Marmoush için 30 milyon euroyu gözden çıkardı.

FENERBAHÇE'DEN MARMOUSH HAMLESİ

Trendyol Süper Lig'de sezon sonunda mutlak şampiyonluk hedefiyle yoluna devam eden Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-lacivertliler, özellikle forvet hattı için üst düzey bir transfer yapmayı planlıyor.

HEDEF OMAR MARMOUSH

Fenerbahçe'nin forvet arayışında daha önce Alexander Sörloth, Darwin Nunez, Jean-Philippe Mateta ve Beto gibi isimler gündeme gelmişti. Bu oyuncularla ilgili beklenen ilerleme sağlanamazken, yönetimin Beto transferinden vazgeçtiği öğrenildi. Sarı-lacivertliler, rotayı Manchester City'de forma giyen Omar Marmoush'a çevirdi.

Çuvalla para verecekler! Fenerbahçe'den yıldız isme çılgın teklif

30 MİLYON EURO'LUK TEKLİF İDDİASI

İngiltere basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, Mısırlı yıldız için 30 milyon euroyu gözden çıkardı. Bayern Münih, Tottenham ve Aston Villa'nın da oyuncunun durumunu takip ettiği belirtilirken, şu aşamada resmi teklif hazırlığında olan tek kulübün Fenerbahçe olduğu öne sürüldü.

MANCHESTER CITY AYRILIĞA SICAK

Manchester City'nin, Antoine Semenyo transferinin ardından Marmoush ile yollarını ayırmaya sıcak baktığı ifade edildi. Yıldız futbolcunun da daha fazla süre alabileceği bir takıma gitmeye olumlu yaklaştığı aktarıldı.

ÖNCELİK PREMİER LİG

Haberde, Omar Marmoush'un önceliğinin Premier Lig'de kalmak olduğu, İngiltere'den beklediği teklifleri alamaması durumunda diğer kulüplerle görüşmelere açık olacağı belirtildi. Manchester City, 26 yaşındaki futbolcuyu geçtiğimiz sezonun devre arasında Eintracht Frankfurt'tan 75 milyon euro karşılığında transfer etmişti.

Manchester City FC, Transfer Dönemi, Manchester, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çuvalla para verecekler! Fenerbahçe'den yıldız isme çılgın teklif - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayda kahreden detay Acılı evlat konuştu Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayda kahreden detay! Acılı evlat konuştu
Ali Meşe, ’Ali Dede’ Hayatını Kaybetti Ali Meşe, 'Ali Dede' Hayatını Kaybetti
Kamera görüntülerini izleyen çiftlik sahibi gördüklerine inanamadı Kamera görüntülerini izleyen çiftlik sahibi gördüklerine inanamadı
Güvenlik görevlisini küplere bindiren hareket: Hop hop, hayvan mısın lan Güvenlik görevlisini küplere bindiren hareket: Hop hop, hayvan mısın lan?
16 yaşındaki kayıp kız çocuğu 24 saat sonra bulundu: Geceyi bakın nerede geçirmiş 16 yaşındaki kayıp kız çocuğu 24 saat sonra bulundu: Geceyi bakın nerede geçirmiş
Efsane telefon markası Türkiye’ye geri dönüyor Efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor
Piyasadan çekildiler Dünyaca ünlü şirket artık telefon üretmeyecek Piyasadan çekildiler! Dünyaca ünlü şirket artık telefon üretmeyecek
Kapı şifresi bomba Elini kolunu sallayarak stada girdi Kapı şifresi bomba! Elini kolunu sallayarak stada girdi

11:43
Fenerbahçe’de bomba zirve Sadettin Saran “Bundan sonra istemiyorum“ dedi
Fenerbahçe'de bomba zirve! Sadettin Saran "Bundan sonra istemiyorum" dedi
11:28
Taliban’dan dünyayı ayağa kaldıracak karar
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak karar
11:11
Aziz İhsan Aktaş duruşmaya korumalarıyla geldi İşte ilk sözleri
Aziz İhsan Aktaş duruşmaya korumalarıyla geldi! İşte ilk sözleri
11:07
Babacan ekonomik sıkıntıyı 120 saniyede çözecek formülü verdi
Babacan ekonomik sıkıntıyı 120 saniyede çözecek formülü verdi
10:45
Ayyüce Türkeş’in saç örme akımı için söyledikleri DEM’lileri kızdıracak
Ayyüce Türkeş'in saç örme akımı için söyledikleri DEM'lileri kızdıracak
09:56
Yeni kar yağışı geliyor Öğrenciler okula başlamadan tatil ilan edilebilir
Yeni kar yağışı geliyor! Öğrenciler okula başlamadan tatil ilan edilebilir
09:25
Hemşirenin iddiasına eşinden yasak aşk yanıtı: Zina görüntüleri var
Hemşirenin iddiasına eşinden yasak aşk yanıtı: Zina görüntüleri var
07:25
Bakanlık düğmeye bastı Bu plan Türkiye’nin geleceğini kurtaracak
Bakanlık düğmeye bastı! Bu plan Türkiye'nin geleceğini kurtaracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 11:49:47. #7.11#
SON DAKİKA: Çuvalla para verecekler! Fenerbahçe'den yıldız isme çılgın teklif - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.