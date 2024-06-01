CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi Şahinbey etabında 1474 pehlivan mücadele ediyor

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Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonunun organize ettiği CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin Şahinbey etabında 1474 pehlivan mücadele ediyor.

Şahinbey Belediyesinin ev sahipliğinde Geleneksel Sporlar Merkezi'nde düzenlenen organizasyona katılan güreşçiler, dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele veriyor.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AA muhabirine, pehlivanları Gaziantep'te ağırlamaktan onur duyduklarını söyledi.

Kıyasıya mücadelelerin olduğunu anlatan Tahmazoğlu, şunları kaydetti:

"670 yıllık geleneğimiz yağlı güreşler genelde Akdeniz, Ege ve Batı Karadeniz bölgelerinde daha çok yaygın, bizim bölgemizde olmuyordu. Biz de geçen yıl Şahinbey'de gerçekleştirdik. Şu anda lig usulüne döndü. 7 ilde lig usulü yapılıyor ve toplam puana göre o yılın şampiyonu belirleniyor. Bu yılın ikinci ayağı Şahinbey'de yapılıyor. Geçen yıl 1350 pehlivan katılmıştı, bu yıl ise 1474 pehlivanımız er meydanında güreşlere başladı. Çok ciddi bir katılım var, katılanlara teşekkür ediyorum."

CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi Şahinbey etabı, yarın sona erecek.