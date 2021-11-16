Üye Girişi
Dadaşlar 'Buz'u ısıttı - Son Dakika

Dadaşlar 'Buz'u ısıttı

16.11.2021 11:54
Dadaşlar 'Buz'u ısıttı

Erzurum hafta sonunda buz hokey salonlarında fırtına gibi esti.

Erzurum hafta sonunda buz hokey salonlarında fırtına gibi esti. Yakup Arslan Yönetimindeki BŞB Gençlik Erkek Buz Hokeyi Takımı Süper Ligde Başkent'ten iki zaferle döndü. A.Kerim Çintimar ve Şamil Koç idaresindeki Narmanspor ise Kadınlar Liginde iki de iki yaptı.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu tarafından düzenlenen Büyük Erkekler Süper Lig ve Kadınlar 1. Lig maçları tüm hızıyla devam ediyor.

Erzurum Temsilcilerinden Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Başkent Ankara'da buz pistine çıkarken, Buzun Perileri Narmanspor ise kendi evinde rakiplerini ağırladı.

Periler şov yaptı

Antrenörler A. Kerim Çintimar ve Şamil Koç yönetimindeki Narmanspor Kadın Buz Hokeyi Takımı, Cumartesi ve Pazar günü 3 Binlik Buz Hokeyi Salonu'nda iki maça çıktı.

Buzun perileri ilk gün Çayyolu ile karşı karşıya geldi. Yeşil-beyazlı hokeyciler müsabakayı 4-3 kazandı.

İkinci gün ise Narmanspor'un rakibi Ankara Gümüşpatenler oldu. Erzurum temsilcisi müsabakadan 3-2 galip ayrıldı.

Tribünde destek

Bu arada Narmanspor'un Cumartesi ve Pazar günü oynadığı maçlarda protokolden de Buzun perilerine destek vardı. Narman Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, Narman Belediye Başkanı Burhanettin Eser ile Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk de, Buzun Perilerine tribünden destek verdi.

Narmanspor Başkanı Hüseyin Yavuz ile yöneticiler Yusuf Özen ve Erdal Karahan da her zamanki gibi takımın yanındaydı.

Narmanspor'da üç yeni transfer Rus kadın buz hokeyciler de forma giydi.

Buzun perilerinin zaferlerinden sonra protokol buz pistine inerek, antrenörleri ve sporcuları galibiyetten ötürü kutladı.

Buzun Perileri Cuma günü Buz Korsanları ile Pazar günü de İBB ile yine kendi evinde karşılaşacak.

Büyükşehir başkentten rüzgar gibi geçti

Antrenör Yakup Arslan yönetimindeki Erzurum Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Başkent Ankara'da rüzgar gibi esti.

İlk gün Yükseliş'i 8-0'la geçen Erzurum ekibi ikinci gün maçında da buz pistinde Gümüşpatenler'e gol yağdırdı.

Mavi-beyazlı buz hokeyciler, buz pistinden 13-2 galip ayrıldı.

Başarılı antrenör Yakup Arslan yönetimindeki BŞB Gençlik Spor, bu hafta İstanbul deplasmanında Buz Adamlar ve İBB ile karşı karşıya gelecek. Antrenör Yakup Arslan, transfer edilen 5 Rus oyuncuya da şans verdi.

Arslan, "Hedefimiz şampiyonluk. Bize destek olan Onursal Başkanımız Mehmet Sekmen, Kulüp Başkanımız Hasan Şahin ve Spor A.Ş. Genel Müdürümüz Ahmet Dal'a teşekkür ediyoruz" dedi. - ERZURUM

Dadaşlar 'Buz'u ısıttı
Dadaşlar 'Buz'u ısıttı
Dadaşlar 'Buz'u ısıttı

Yakup Arslan, Erzurum, Ankara, Pazar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Dadaşlar 'Buz'u ısıttı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu 12:41 Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu Tesettürü bırakan karısını darbeden kocaya para cezası 12:37 Tesettürü bırakan karısını darbeden kocaya para cezası Fırından aldığı ekmeği yiyen tüm köyün zihni ele geçirildi 12:23 Fırından aldığı ekmeği yiyen tüm köyün zihni ele geçirildi
Son dakika magazin haberleri! Gündemdeki son dakika magazin olayları 11:57 Son dakika magazin haberleri! Gündemdeki son dakika magazin olayları Son Dakika! Devlet Bahçeli: EYT sorunu çözülerek gündemden çıkarılmalıdır 11:30 Son Dakika! Devlet Bahçeli: EYT sorunu çözülerek gündemden çıkarılmalıdır Örnek davranış! Dünya Kupası'na giden Sırbistan'ın futbolcuları, aldıkları tüm primleri çocuklara bağışladı 11:28 Örnek davranış! Dünya Kupası'na giden Sırbistan'ın futbolcuları, aldıkları tüm primleri çocuklara bağışladı
Şeyma Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı'ya tepki gösterdi! Kızının velayetini istiyor 11:07 Şeyma Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı'ya tepki gösterdi! Kızının velayetini istiyor Koronavirüse yakalanan sporcu tat alma duyusunu test etmek için acı biber yedi 10:42 Koronavirüse yakalanan sporcu tat alma duyusunu test etmek için acı biber yedi

Son Dakika Haberleri
12:41 Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu
12:36 Tesettürü bırakan karısını darbeden kocaya para cezası
12:25 Kaybolan Evrim, 3 yıldır bulunamadı
12:23 Fırından aldığı ekmeği yiyen tüm köyün zihni ele geçirildi
12:15 Yemeksepeti'nin hacklendiği iddialarını güçlendiren detay: Hackerler, gazeteciye evini tarif etti
12:09 Prof. Dr. Uğur Şahin'den kanser aşısı açıklaması: İlk çalışmalardan olumlu sonuç çıktı
12:06 Hackerlardan Yemeksepeti'ne cevap: 1 hafta süreniz var, herkese açıklayacağız
11:59 Scottie Pippen ve Michael Jordan'ın arası açıldı! Pippen'dan eski dostu Jordan'a ağır suçlamalar
11:57 Son dakika magazin haberleri! Gündemdeki son dakika magazin olayları
11:45 TİP'li Ahmet Şık: Peker'le görüştüm, BAE iade edilmeyeceğini garanti etmiş
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kılıçla katledilen Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyareti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kılıçla katledilen Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyareti         
12:45
Adamın kafasındaki derinin altından çıkana, ameliyatı yapan doktor bile inanmadı Adamın kafasındaki derinin altından çıkana, ameliyatı yapan doktor bile inanmadı         
12:40
Oyuncu Burak Özçivit hakkında dava açıldı Oyuncu Burak Özçivit hakkında dava açıldı         
12:27
Hackerlardan Yemeksepeti'ne cevap: 1 hafta süreniz var, herkese açıklayacağız Hackerlardan Yemeksepeti'ne cevap: 1 hafta süreniz var, herkese açıklayacağız         
12:06
Bu kadarına da pes! Seyahat ettikleri özel halk otobüsünün koltuklarını böyle çaldılar Bu kadarına da pes! Seyahat ettikleri özel halk otobüsünün koltuklarını böyle çaldılar         
11:33
Profesör, uzun süre kullanılan maskeyi inceledi: Gördüğümü görseniz asla takmazsınız Profesör, uzun süre kullanılan maskeyi inceledi: Gördüğümü görseniz asla takmazsınız         
11:29
Kuş gribi Avrupa ve Asya'da yeniden hortladı Kuş gribi Avrupa ve Asya'da yeniden hortladı         
11:19
Cumhur İttifakı'nda çatlak mı var? Devlet Bahçeli, "Muhalefetiz" çıkışına açıklık getirdi Cumhur İttifakı'nda çatlak mı var? Devlet Bahçeli, "Muhalefetiz" çıkışına açıklık getirdi         
10:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Karamollaoğlu arasında yaşanan koltuk krizi 27 yıl öncesine dayanıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Karamollaoğlu arasında yaşanan koltuk krizi 27 yıl öncesine dayanıyor         
10:39
Kayıp Yörük kızı Müslüme olayında korkunç şüphe Kayıp Yörük kızı Müslüme olayında korkunç şüphe         
10:27
Son Dakika: Lütfi Elvan'dan döviz kuru mesajı: Enflasyonla mücadelede kararlı olduğumuz sürece düşecektir Son Dakika: Lütfi Elvan'dan döviz kuru mesajı: Enflasyonla mücadelede kararlı olduğumuz sürece düşecektir         
10:23
Hazal Kaya yeni projelerini anlattı Hazal Kaya yeni projelerini anlattı         
08:02
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye hakkında küstah benzetme: NATO'nun sorunlu çocuğu NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye hakkında küstah benzetme: NATO'nun sorunlu çocuğu         
07:22
Canlı yayında kavga eden Nihat Doğan ve Tuğba Ekinci'nin mesajları ortaya çıktı Canlı yayında kavga eden Nihat Doğan ve Tuğba Ekinci'nin mesajları ortaya çıktı         
19:49
AK Parti Milletvekili Hülya Atçı Nergis'ten tepki çeken asgari ücret açıklaması: Onu düşünenler düşünsün AK Parti Milletvekili Hülya Atçı Nergis'ten tepki çeken asgari ücret açıklaması: Onu düşünenler düşünsün         
19:37
Bu kadar bilenmesine kimse anlam veremedi! Hollanda'nın tarafını tutan Karadağ'ın hocasından Türkiye'ye yeni bir tehdit Bu kadar bilenmesine kimse anlam veremedi! Hollanda'nın tarafını tutan Karadağ'ın hocasından Türkiye'ye yeni bir tehdit         
18:56
Zehra Güneş'in pozlarını takım arkadaşları yorum yağmuruna tuttu Zehra Güneş'in pozlarını takım arkadaşları yorum yağmuruna tuttu         
10:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2021 13:06:31. #1.12#
SON DAKİKA: Dadaşlar 'Buz'u ısıttı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement