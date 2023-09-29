Arda Güler, Real Madrid formasını ne zaman giyecek? Milli futbolcuyu daha çok bekleyeceğiz - Son Dakika

Arda Güler, Real Madrid formasını ne zaman giyecek? Milli futbolcuyu daha çok bekleyeceğiz

Son Güncelleme: 29.09.2023 14:40

Real Madrid'de iyileşme sürecinin sonunda bir kez daha sakatlanan Arda Güler'in, 21 Ekim'de Sevilla ya da 24 Ekim'de Şampiyonlar Ligi'nde Braga ile oynanacak karşılaşmada süre alması bekleniyor.

Real Madrid ile geçirdiği sezon başı kampında sakatlanan Arda Güler, dizinden ameliyat olmuştu. Sahalara dönmek üzere olan milli futbolcu büyük bir talihsizlik yaşadı ve yeniden sakatlandı. Milli yıldızın, ekim ayının sonuna doğru sahalara dönmesi bekleniyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ İLE FORMASINA KAVUŞABİLİR

Arda Güler'in sahalara döneceği tarih netleşmeye başlıyor. Milli futbolcunun, Real Madrid'in 21 Ekim'de Sevilla ya da 24 Ekim'de Şampiyonlar Ligi'nde Braga ile oynayacağı karşılaşmada süre alması bekleniyor.

Daha çok bekleyeceğiz! İşte iyileşir iyileşmez tekrar sakatlanan Arda Güler'in sahalara döneceği tarih

"BİRAZ DAHA BEKLEMEMİZ GEREKECEK"

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in sakatlığı için yaptığı açıklamada, "Kötü bir şanssızlık yaşadı. Daha sonra ağrı hissetti ve hafif bir sakatlık yaşadı. Üzgün, çünkü kendini iyi hissediyordu. Onu biraz daha beklememiz gerekecek." ifadelerini kullandı.

Real Madrid, Arda Güler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Güler, Real Madrid formasını ne zaman giyecek? Milli futbolcuyu daha çok bekleyeceğiz - Son Dakika


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