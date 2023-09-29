Arda Güler, Real Madrid formasını ne zaman giyecek? Milli futbolcuyu daha çok bekleyeceğiz

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Real Madrid ile geçirdiği sezon başı kampında sakatlanan Arda Güler, dizinden ameliyat olmuştu. Sahalara dönmek üzere olan milli futbolcu büyük bir talihsizlik yaşadı ve yeniden sakatlandı. Milli yıldızın, ekim ayının sonuna doğru sahalara dönmesi bekleniyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ İLE FORMASINA KAVUŞABİLİR

Arda Güler'in sahalara döneceği tarih netleşmeye başlıyor. Milli futbolcunun, Real Madrid'in 21 Ekim'de Sevilla ya da 24 Ekim'de Şampiyonlar Ligi'nde Braga ile oynayacağı karşılaşmada süre alması bekleniyor.

"BİRAZ DAHA BEKLEMEMİZ GEREKECEK"

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in sakatlığı için yaptığı açıklamada, "Kötü bir şanssızlık yaşadı. Daha sonra ağrı hissetti ve hafif bir sakatlık yaşadı. Üzgün, çünkü kendini iyi hissediyordu. Onu biraz daha beklememiz gerekecek." ifadelerini kullandı.