2-0 geriye düşen Beşiktaş'ta takımın yıldızı da sakatlandı - Son Dakika

2-0 geriye düşen Beşiktaş'ta takımın yıldızı da sakatlandı

Son Güncelleme: 27.09.2023 21:01

Beşiktaş'ın deneyimli kalecisi Mert Günok, Adana Demirspor karşılaşmasının 29. dakikasında sakatlık yaşadı ve oyuna devam edemedi. Mert'in yerine Ersin Destanoğlu oyuna dahil oldu.

3. haftanın erteleme maçında Adana Demirspor'a konuk olan Beşiktaş'ta deneyimli kaleci Mert Günok, mücadelenin 28. dakikasında sakatlandı.

ERSİN, NEREDEYSE 1 YIL SONRA KALEDE

Yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemeyen Mert'in yerine oyuna Ersin Destanoğlu oyuna dahil oldu. Ersin Destanoğlu, 24 Ekim 2022 tarihinden sonra ilk kez bir Süper Lig maçında Beşiktaş'ın kalesini devraldı.

BELHAN'DA PERDEYİ AÇTI

Maça baskılı başlayan ev sahibi ekipte takımın yıldızı Belhan'da henüz 7. dakikada ceza sahası dışından sert bir vuruşla topu ağlara yolladı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

NIANG'DAN KALEYE FÜZE

Yediği golün şokunu atlatamayan Şenol Güneş'in öğrencileri 17. dakikada bir kez daha kabusu yaşadı. Adana Demirspor yine ceza sahası dışından M'Baye Niang'ın düzgün vuruşuyla beraber 2 farklı öne geçmeyi başardı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Ersin Destanoğlu, Adana Demirspor, Mert Günok, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 2-0 geriye düşen Beşiktaş'ta takımın yıldızı da sakatlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2-0 geriye düşen Beşiktaş'ta takımın yıldızı da sakatlandı - Son Dakika
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