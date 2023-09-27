2-0 geriye düşen Beşiktaş'ta takımın yıldızı da sakatlandı

3. haftanın erteleme maçında Adana Demirspor'a konuk olan Beşiktaş'ta deneyimli kaleci Mert Günok, mücadelenin 28. dakikasında sakatlandı.

ERSİN, NEREDEYSE 1 YIL SONRA KALEDE

Yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemeyen Mert'in yerine oyuna Ersin Destanoğlu oyuna dahil oldu. Ersin Destanoğlu, 24 Ekim 2022 tarihinden sonra ilk kez bir Süper Lig maçında Beşiktaş'ın kalesini devraldı.

BELHAN'DA PERDEYİ AÇTI

Maça baskılı başlayan ev sahibi ekipte takımın yıldızı Belhan'da henüz 7. dakikada ceza sahası dışından sert bir vuruşla topu ağlara yolladı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

NIANG'DAN KALEYE FÜZE

Yediği golün şokunu atlatamayan Şenol Güneş'in öğrencileri 17. dakikada bir kez daha kabusu yaşadı. Adana Demirspor yine ceza sahası dışından M'Baye Niang'ın düzgün vuruşuyla beraber 2 farklı öne geçmeyi başardı.