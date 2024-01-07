Dalaman Belediye Gençlik Spor ve Ortaca Belediyespor Berabere Kaldı

Muğla Süper Amatör Lig B Grubu'nda mücadele eden Dalaman Belediye Gençlik Spor ve Ortaca Belediyespor 11. hafta mücadelesinde 1-1 beraber kaldı. Futbolcular aşırı rüzgarlı oynanan havada oynanan maçta birbirleri ile mücadelenin yanı sıra rüzgar ile de mücadele etmek zorunda kaldılar.

Muğla Süper Amatör Lig B Grubu'nda Dalaman Belediye gençlik Spor ilk 3 takın arasına girerek play-off'a kalma mücadelesi verirken Ortaca Belediyespor 10. hafta mücadelesinde karşılaştığı Marmaris Gençlik Spor A.Ş. karşılaşmasını 4-0 kazanarak play-off'a kalmayı garantilemişti. Dalaman Şehir Stadı'nda oynan karşılaşma sırasında aşırı rüzgar futbolcuların top kontrolünü zorlaştırırken ıslak ve ağır saha mücadelenin daha zorlu hale gelmesine sebep oldu. 90 dakika boyunca maçın bazı anlarında Dalaman Belediye Gençlik Spor maça ağırlığını koyarken bazı anlarında ise Ortaca Belediyespor üstün olan taraf oldu.

Maçta ilk gol Ortaca Belediyespor'da gelirken, 14. dakikada atılan gol ile Ortaca Belediyespor, Dalaman Belediye Gençlik Spor karşısında 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi. Maçın 72. dakikasında Dalaman Belediye Gençlik Spor ceza sahası ön çizgisi üzerinden kaleyi tam karşıdan gören bir noktadan serbest atış kazandı. Kazanılan serbest atışta topun başına geçen Metehan topu ayağının içi ile köşeye göndererek takımının beraberlik golünü kaydetti. Başka gol olmayınca maç 1-1 tamamlandı. Bu skorlardan sonra Dalaman Belediye Gençlik Spor puanını 17'ye, Ortaca Belediyespor ise 26'ya yükseltti.

Muğla Süper Amatör Lig B Grubu'nda 12 hafta mücadelesinde Dalaman Belediye Gençlik Spor 12 Ocak Cuma günü saat 14.00'da deplasmanda Marmaris Belediye Spor ile karşılaşacak. Lider, Ortaca Belediyespor ise aynı tarih ve saatte Ortaca'da Karaçahulhaspor ile oynayacak. - MUĞLA