Spor

17- 19 Mayıs 2024 tarihleri arasında Rize Ardeşen fırtına deresinde yapılan Intercity Rafting 2024 Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım seçmelerinde Dalaman Sarsala Spor Kulübü Türkiye Şampiyonu oldu.

Türkiye Kano Federasyonu 2024 yılı faaliyet programında yer alan Rafting 2024 Türkiye Şampiyonası Yarışları 17-19 Mayıs 2024 tarihleri arasında Rize ili Ardeşen ilçesi Vali Recep Yazıcıoğlu Kano ve Rafting Parkuru Fırtına Deresi'nde yapıldı.

17 il, 27 kulüpten 300 sporcunun madalya mücadelesi verdiği yarışlarda Dalaman Sarsala Spor Kulübü, U23 Kadınlar A Takımı Türkiye Birincisi, U23 Kadınlar B Takımı Türkiye Üçüncüsü, U23 Karma Takım Türkiye İkincisi ve U23 Erkek Takımı ise Çaykur Rize GSK ile aynı puanı alıp averajla Türkiye İkincisi oldu.

Kulüp antrenörü Saniye Kırık Uyar "Rize'de düzenlenen Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım seçme yarışlarına katılım sağlamak için uzun zamandır programlı bir şekilde çalıştık. Yarışmaya bir hafta kala yarışların yapılması planlanan Rize'de kampa girdik. Müsabakalara katılım sağladığımız üç kategoride takımlarımızla sıralamalara girmiş bulunuyoruz. Başarılarından dolayı sporcularımı kutluyor, destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada "Türkiye'nin marka şehri ve sporun başkenti Muğla'mızda su sporlarında ard arda başarılar gelmeye devam ediyor. Şampiyon olan ve birçok kategoride madalya kazanan Dalaman Sarsala Spor Kulübü Rafting Takımımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - MUĞLA