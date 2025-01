Dalcı: 'Basketbolda faul olmaz'

Spor

- Mustafa Dalcı: "Verilen fauller basketbolda faul olmaz"

RİZE - Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Çaykur Rizespor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Burada verilen fauller ve penaltılar, basketbolda faul olmaz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Adana Demirspor deplasmanda Çaykur Rizespor'a 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, hakemlerin kendilerini geliştirmesi gerektiğini savunarak, "Geldiğimiz haftadan beridir pozitif bir oyun ve güçlü bir oyun oynuyoruz. Bunun hakkını da almak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Saha içerisinde belirleyici olanlar, oyun ve oyuncular olması gerekiyor ama karar vericiler maalesef. Niyetlerinin kötü olduğunu düşünmüyorum ama biz kendimizi nasıl geliştiriyorsak, onların da bu anlamda kendilerini geliştirmeleri gerekiyor. Cesur olmaları gerekiyor. Skordan bağımsız, takımdan bağımsız ya da bulunduğu fikstür, puan durumundan bağımsız doğru karar vermeleri gerekiyor. Mesela 5 numaralı oyuncu bugün maçı nasıl tamamladı, ona şaşırıyorum. Penaltı bu kadar rahat aleyhimize verilirken, lehimize verilmemesi açıkçası beni çok şaşırtıyor. Bu kadar basit mi şimdi? Geldi, verdi, çekti, gitti. Bu mu yani şimdi? Oyun bu mu, hakkı bu mu, adalet bu mu? 4-5 dakika uzatma veriyor, uzatmada penaltı var, nasıl 30 saniye kala biter? 30 saniyede ya da 1 dakikada skor değişebilir, her şey olabilir. Ver kardeşim, neyse onu ver. Seni ilgilendirmez Rize'nin durumu, seni ilgilendirmez Demirspor'un durumu. Sen içeride doğru ve adil olmak zorundasın. Antrenörlük hayatımda ilk defa hakemleri bu anlamda eleştiriyorum. Tekrar söylüyorum 20 tane yanlış karar da verse niyetini kötü olduğunu asla düşünmüyorum ama kendinizi geliştirin. Biz kendimizi geliştirmek için her şeyi yapıyoruz, kişisel gelişimimize, hocalarımızı ne yapılması gerekiyorsa yapmaya çalışıyoruz. Bizler de yapalım, sizler de yapın. Düşeriz, şampiyon oluruz, oyuncu yetişir, yetişmez bunlar başka sorunlar ama karar verenler bu işte gerçekten biraz daha kendilerine bu anlamda geliştirmeleri gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"verilen fauller, basketbolda faul olmaz"

Maçta hangi pozisyona itiraz edeceklerini şaşırdıklarını söyleyen Dalcı, sözlerine şöyle devam etti:

"Rakibin bir golü iptal oldu, ofsayttan döndü. Önce verildi ama bana göre ofsayttan önce Ghezzal'ın yaptığı zaten faul. Hani işin oraya dönmesi lazım ama sonra o golü verdi, sonra baktı tekrar ofsayt kararıyla iptal etti. Bana göre belki ofsayt değil ama golün iptali ofsayttan önce Ghezzal'ın yapmış olduğu faul. Burada sen kararı doğru vereceksin. Daha 14. dakikada 6 numaralı oyuncunun bizim oyuncumuza girdiği pozisyon daha doğru incelenmeli, belki kırmızı kart. Demirspor'un durumundan bağımsız Rizespor'un durumundan bağımsız içeride adaleti doğru dağıtmak zorundasın. Onu ilgilendirmez biz düşüyor muyuz, şampiyon mu oluyoruz, skor 5-1 mi, 3-1 mi, 0-0 mı. Neyse onu vermesi gerektiğini düşünüyoruz. Belki bu kararı verirken hani bu psikolojiyle vermiş olabiliyorlar, biz gittiğimiz her yerde maalesef bunu yaşıyoruz. Yani geliyor maçtan önce 'Demirspor'un problemi yok nasıl olsa düştü' diye. 2-1'den belki oyunu yakalayacağız, skoru yakalayacağız. Oyun bir anda rahatlatıyor, veriyor penaltı, 3-1 yapıyor oyunu. Sonra uğraşıyoruz. Bu oyunu gencecik oyuncularla oynuyorum. Bunları geliştirmek ve değiştirmek için uğraşıyorum. 4. hakemi oraya niye koyarlar? Bana 'Çizgiyi geçme kardeşim. Kulübedeki arkadaşlarına yardımcı ol'. Bunun için mi orada? Gözünün önünde faul oluyor, taç oluyor ya oradan diyemiyor musun? Kulaklık var. 'Hocam ben söyledim', kararlı söyleyeceksin kardeşim, net konuşsana. Burada verilen fauller ve penaltılar, basketbolda faul olmaz. Bu futbolun gelişmesini nasıl sağlar?" şeklinde konuştu.