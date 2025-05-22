Damien Comolli\'den açıklama: Opsiyonunu kullanmayacağız, Fenerbahçe\'ye dönecek\'\'

Fenerbahçe'nin sezon başında Fransa Ligue 1 ekibi Toulouse'a kiraladığı Sloven orta saha Miha Zajc'ın Fransız ekibindeki geleceği belli oldu.

'OPSİYONUNU KULLANMAYACAĞIZ'

Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü ve aynı zamanda Tolulouse'un Başkanı olan Damien Comolli, gelecek sezon kadro planlamaları hakkında açıklama yaptı. Comolli yaptığı açıklamada,"Miha Zajc'ın satın alma opsiyonunu kullanmayacağız. Oyuncumuz gelecek ay Fenerbahçe'ye geri dönecek." dedi.

Öte yandan Comolli, kiralık olarak takıma transfer olan Ümit Akdağ'ın da Alanyaspor'a geri döneceğini duyururken, Djibril Sidibe ve Joshua King'in sözleşmeleri uzatmak için iki deneyimli oyuncuyla da görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

ZAJC'IN TOULOUSE PERFORMANSI

Bu sezon Toulouse ile 19'u lig toplamda 22 maça çıkan Miha Zajc, gol ya da asist katkısında bulunamadı. 30 yaşındaki orta sahanın Fenerbahçe ile 2026 yılına dek sözleşmesi devam ediyor.