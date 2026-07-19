Damla Gönüllülük Hareketi Edirne'de Başladı - Son Dakika
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Damla Gönüllülük Hareketi Edirne'de Başladı

Damla Gönüllülük Hareketi Edirne\'de Başladı
19.07.2026 13:34
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Edirne'de, 40 öğrenci sosyal sorumluluk projeleriyle dezavantajlı gruplara destek oluyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü Gönüllülük Çalışmaları Daire Başkanlığı tarafından yürütülen "Damla Gönüllülük Hareketi" proje çalışması Edirne'de başladı.

Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, insan odaklı ve gönüllülük esasına dayanan proje kapsamında, farklı üniversitelerde öğrenim gören yerli ve uluslararası 40 öğrenci, kentte çeşitli sosyal sorumluluk faaliyetleri gerçekleştirecek.

Proje ile dezavantajlı çocuklar, gençler ve ailelerle bir araya gelinmesi, kültürel değerlerin paylaşılması ve toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi hedefleniyor.

Programın ilk gününde gönüllüler, Cumartesi Pazarı esnafını ve vatandaşları ziyaret etti. Öğrenciler daha sonra Özgür Çocuklar Parkı'ndaki oryantiring etkinliğine katılarak takım çalışması ve dayanışma faaliyetlerinde yer aldı.

İkinci gün programında ise gönüllüler, Sarayiçi'ndeki tarihi Kırkpınar Er Meydanı çevresinde temizlik yaparak çevre bilincine dikkati çekti. Doğal ve kültürel mirasın korunmasına katkı sunan etkinlik, toplumsal farkındalığın artırılmasına yönelik önemli bir çalışma olarak öne çıktı.

"Damla Gönüllülük Hareketi" kapsamında gönüllüler, program süresince Edirne'nin farklı noktalarında gönüllülük temelli çalışmalarını sürdürecek.

Kaynak: AA

Gençlik Ve Spor Bakanlığı, Gençlik, Edirne, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Damla Gönüllülük Hareketi Edirne'de Başladı - Son Dakika

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