Damla Köse'nin Olimpiyat Hedefi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Damla Köse'nin Olimpiyat Hedefi

Damla Köse\'nin Olimpiyat Hedefi
24.03.2026 11:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli atıcı Damla Köse, 2028 Olimpiyatları'na katılmayı ve daha fazla madalya kazanmayı hedefliyor.

Üniversite yıllarında başladığı atıcılık sporunda kazandığı madalyalarla ilkleri başaran Damla Köse, 2028 Yaz Olimpiyatları'na katılmayı hedefliyor.

Erzurum Teknik Üniversitesinde okuduğu yıllarda sporla tanışan Köse, kısa sürede milli sporcu olarak uluslararası müsabakalara katılmaya başladı. Geçen yıl Hırvatistan'da katıldığı Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda havalı tüfek kategorisinde Türkiye'ye ilk gümüş madalyasını kazandıran Damla, kasım ayında da Mısır'ın başkenti Kahire'de Dünya Havalı ve Ateşli Silahlar Şampiyonası'nda Mert Nalbant ile karışık takım 10 metre havalı tüfek kategorisiyle bronz madalya kazanma başarısı gösterdi.

Milli sporcu, bir yıl boyunca sıkı çalışarak Ermenistan'daki Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda sahne aldı. Başkent Erivan'daki 1-4 Mart tarihlerinde düzenlenen organizasyonun elemelerinde 56 puanla Avrupa rekorunu egale edip altın madalya maçına çıkmayı başaran Damla, şampiyonluk müsabakasında İsviçre'den Vivien Joy Jaeggi'yi 15-14 yenerek altın madalyaya uzandı.

Hayalini kurduğu altın madalyaya ikinci kez katıldığı Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda ulaşan Damla, branşında büyükler kategorisiyle Avrupa şampiyonalarında altın madalya kazanan ilk Türk sporcu olarak tarihe geçti.

Damla, başarılarını yıl içinde yapılacak, Dünya Kupası, Akdeniz Oyunları ve Dünya Şampiyonası'nda da sürdürüp ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenecek 2028 Olimpiyatları'na kota almak için aralıksız çalışıyor.

"Bu bayrağı önde taşımak çok özel duygular"

Milli atıcı Damla Köse, AA muhabirine, ilkleri başarmanın kendisi için ayrı bir gurur olduğunu söyledi.

Madalya kazanmanın çok özel bir duygu olduğunu belirten başarılı atıcı, şunları söyledi:

"Geçen sene Avrupa rekoru kırarak gümüş madalya kazanmıştım, bu sene de kendi rekorumu egale edip altın madalya aldım. Bu da Türkiye'nin tarihinde ve kendi kategorimdeki ilk altın madalya oldu. Altın madalyanın hayalini aslında çok uzun zamandır kuruyordum. 8 yıldır altın madalya hayaliyle yaşıyordum. Bu sene nasip oldu. Tabii altın madalya başka İstiklal Marşı'nı okutmanın, o bayrağı orada açmanın gururu başka şeyler. Türkiye'de ilkleri başarmayı çok istiyorum bu yüzden çok mutlu ve gururluyum."

"Gümüş madalya büyük başarıydı ama yetinmedik"

Türkiye'nin bu alanda ilerleme kaydettiğini dile getiren Damla Köse, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçen seneki Avrupa Şampiyonası'nda en çok madalya kazanan ülke olmuştuk. Tabanca branşında zaten başarılı ülkeyiz ama özellikle kadın tüfek branşında artık sahnelerdeyiz. Türkiye'nin artık bu alanda da var olduğunu herkes görebiliyor. Gümüş madalya büyük başarıydı ama yetinmedik, yetinmek istemedik. Sonra Mısır'da bireyselde ilk defa bir Türk kadın sporcu olarak final attım. Bireyselde olmasa da takım olarak bronz aldık ve bu da tarihte bir ilkti. Dünyada bir şeyleri başarmak farklı ama dünyada bir şeyleri başarıyorsan Avrupa'da da çok şey başarmış olacaksın. Avrupa'da altın almak, kendi rekorumu egale etmek tarihte ilkti. Bunu Ermenistan gibi bir ülkede yapmak, İstiklal Marşı'nı okutmak, bayrağımızı açmak çok büyük bir gururdu. Hepimiz bir bayrak uğruna emek veriyoruz bunun sonucunu almak çok büyük bir şey."

Damla, başarılarını yıl içinde yapılacak diğer müsabakalarda da sürdürmek istediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Üstüne koymak için elimden geleni yapıyorum. Önümüzde iki Dünya Kupası var. Birincisi bir ay sonra İspanya'da ve şu an öncelikli hedef olarak buna hazırlanıyorum. Tabii ki en büyük hedef Akdeniz Oyunları ve ondan sonra kasım ayında Katar'daki Dünya Şampiyonası. Bu şampiyonada 2028 Los Angeles'in ilk kota dağıtımı olacak bu bizim için gerçekten çok önemli. 2026'nın en önemli müsabakası diyebilirim. Olimpiyat kotasını olimpiyatta madalya kazanmak için almak istiyoruz. Artık bizim için olimpiyatlara katılmak değil buradan madalya almak çok önemli."

Kaynak: AA

Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Damla Köse'nin Olimpiyat Hedefi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2026 11:24:29. #7.12#
SON DAKİKA: Damla Köse'nin Olimpiyat Hedefi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.