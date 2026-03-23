Daniel Pancu, Ümit Özdağ\'ı isteyen Süper Lig devini açıkladı

23.03.2026 21:41
Cluj Teknik Direktörü Daniel Pancu, Alanyaspor forması giyen ve Romanya U21 Milli Takımı'ndan öğrencisi olan Ümit Akdağ ile ilgili açıklamalar yaptı. Pancu, Galatasaray'ın 22 yaşındaki oyuncuyu transfer etmek istediğini duyurdu.

Cluj Teknik Direktörü Daniel Pancu'dan Corendon Alanyaspor'da oynayan ve Romanya U21 Takımı'ndan öğrencisi olan savunma oyuncusu Ümit Akdağ için dikkat çeken bir transfer açıklaması yaptı.

"GALATASARAY İSTİYOR"

Pancu, Romanya U21 Milli Takımı'nda birlikte çalıştığı Ümit Akdağ'ı Galatasaray'ın istediğini belirterek, "Ümit Akdağ iyi bir oyuncu, iyi durumda ve her maçta forma giyiyor. Galatasaray da dahil birçok takım onu istiyor. Yaz aylarında ayrılma ihtimali var." dedi.

"ŞU ANDA BİZE GELMEZ"

Ümit Akdağ'ın milli takım tercihini henüz yapmadığına değinen Rumen teknik adam, "Şu anda kesinlikle bize gelmezdi. Bizim için oynamayı kabul etse bile, Türkiye'ye karşı oynamazdı. Türkiye için oynaması daha olası." sözlerini sarf etti.

SEZON PERFORMANSI

Alanyaspor forması altında bu sezon 30 maçta süre bulan 22 yaşındaki Ümit Akdağ, 1 gol attı ve 3 asist yaptı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
