Danilo's Pizza Spor Kulübü Sezon Açılışını Yaptı - Son Dakika
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Spor

Danilo's Pizza Spor Kulübü Sezon Açılışını Yaptı

Danilo\'s Pizza Spor Kulübü Sezon Açılışını Yaptı

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yer alacak olan Danilo's Pizza Spor Kulübü, sezon açılışında gösteri maçı düzenledi. Başantrenör Fırat Okul, kadın basketboluna olan ilgiyi artırmanın önemine değinirken, takım kaptanı Gizem Uca ise süper ligde kalıcı olma hedeflerini vurguladı. Kulüp yöneticisi Atilla Atalay, kadın basketboluna hizmet edinme arzusunu dile getirdi.

10.09.2024 18:43
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Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Danilo's Pizza, sezon açılışında oyuncular ve kulüp yöneticilerinden oluşan gösteri maçı yaptı. Takımın başantrenörü Fırat Okul, kadın basketboluna ilgiyi artırıp mücadele gücünü yükseltmeleri gerektiğini söyledi.

2024-2025 sezonunda Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecek olan Kocaeli ekibi Danilo's Pizza Spor Kulübü sezon açılışını gerçekleştirdi. Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda A Takımı oyuncuları ve kulüp yöneticilerinden oluşan veteran takım oyuncuları gösteri maçında karşı karşıya geldi. Müsabaka öncesinde medya mensuplarının sorularını yanıtlayan teknik kadro ve kulüp yöneticileri, yeni sezon için çok motive olduklarını söylerken, ligde kalıcı olmak adına herkesin elinden gelen mücadeleyi ortaya koyacaklarını belirtti.

Atilla Atalay: "Yeni sporcular yetiştirmeye çalışıyoruz"

Firma kurucusu Atilla Atalay, "Restoranlarımızı büyüttükten işlerimizi belirli bir seviyeye getirdikten sonra bir spor dalı ve bir spor kulübü olarak başarılı olmayı ve onunla özdeşleşmeyi istedik. Bunun içinde kadın basketboluyla ilgilendik kadın basketbolunu çok sevdik. Uzun yıllar spora hizmet etmek istiyoruz. Biz ayrıca altyapı olarak Bursa'da, Düzce'de, İstanbul'da birçok ilde altyapıya hizmet veriyoruz. Yeni sporcular yetiştirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Başantrenör Fırat Okul: "Kadın basketbolu yükselen değerdir"

Bu sene Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edeceklerini hatırlatan Başantrenör Fırat Okul ise, "Daha yeni kurulmuş bir takımız ve heyecanlıyız. İlk hedefimiz ligde kalıcı olmak ve daha sonrasında da çıkabildiğimiz kadar yukarıya çıkmak istiyoruz. Basketbolda genel olarak bir düşüş var. Bu kadın basketbolunda da var. Bunda yabancı sayısının çok olması, Türklerin az oynaması gibi sebeplerden oluyor. Ben aynı zamanda milli takımın da antrenörüyüm. Avrupa'da istediğimiz sonuçları alamıyoruz. Kadın basketboluna biraz daha ilgiyi artırıp mücadele gücünü yükseltmemiz lazım. Pandemi dönemi bizim altyapılarımıza gerçekten ciddi sekteye uğrattı. İki yıl neredeyse antrenmanlar yapmadı. Altyapılarımız ve o jenerasyonlar da sıkıntılar yaşadık. Toparlanma sürecindeyiz, daha yukarı doğru çıkıyoruz. Kadın basketbolu yükselen değerdir her zaman. Kocaeli kadın basketboluna çok aşina bir şehir. Bence Kocaeli halkı buraya gelecek ama önümüzdeki yıl. Avrupa'yı buraya getirip tam destek haline getirebiliriz" diye konuştu.

Gizem Uca: "Play-off'a en iyi sıradan girmek istiyoruz"

Takım kaptanı Gizem Uca ise şunları söyledi: "Süper Lig olarak yeni bir organizasyonuz. Ben burada olduğum için çok mutluyum. Biz aslında bir alt ligde yer alacak şekilde kurulduk. Ama antrenmanlara başladığımızda Süper Lig'e davet edildiğimizi öğrendik. Bunun bilincinde antrenmanlarımızı yaptık. Takım olarak beklentimiz önce ligde kalıcı olmak. Tek tek kazanarak ilerlemek istiyoruz. Play-off'a en iyi sıradan girmek istiyoruz. İzmit halkıyla hep birlikte burada evimizde her maçı galibiyetle bitirip sıralamada en iyi yerde yer almak istiyoruz. Bireysel olarak ve takım olarak kendimizi hazır hissediyoruz. Kocaeli çok güzel bir şehir. Takımın buraya taşınma sebebi de şehrin basketbola verdiği önem." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Danilo's Pizza Spor Kulübü Sezon Açılışını Yaptı - Son Dakika

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