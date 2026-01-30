Türkiye Boks Şampiyonası\'nda final heyecanı Darıca\'da yaşanacak

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzenlenen Türkiye Boks Şampiyonası'nda büyük erkekler ve büyük kadınlar kategorisindeki final müsabakaları pazar günü yapılacak.

Darıca Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonun finallerinde, Türk boksunun uluslararası arenada başarı kazanmış isimleri ringe çıkacak.

Pazar günü saat 13.00 ile 16.00 arasında oynanacak final maçlarında; Olimpiyat şampiyonu Buse Naz Sürmeneli, dünya ve Avrupa şampiyonu Hatice Akbaş ile Avrupa ve dünya dereceleri bulunan Samet Gümüş gibi milli sporcular şampiyonluk için mücadele edecek.

"Darıca'yı sporun merkezi haline getiriyoruz"

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, şampiyonaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Darıca Belediyesi olarak sporu sadece destekleyen değil, sporu yaşayan bir kent olma hedefiyle çalışıyoruz. Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu sporcularımızı ilçemizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu tür organizasyonlarla hem gençlerimizi spora teşvik ediyor hem de Darıca'nın adını sporla birlikte ülke genelinde duyuruyoruz" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ