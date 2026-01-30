Türkiye Boks Şampiyonası'nda final heyecanı Darıca'da yaşanacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Türkiye Boks Şampiyonası'nda final heyecanı Darıca'da yaşanacak

Türkiye Boks Şampiyonası\'nda final heyecanı Darıca\'da yaşanacak
30.01.2026 13:12  Güncelleme: 13:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzenlenen Türkiye Boks Şampiyonası'nda büyük erkekler ve kadınlar kategorisindeki final müsabakaları, Olimpiyat ve dünya şampiyonu milli sporcuların katılımıyla pazar günü yapılacak.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzenlenen Türkiye Boks Şampiyonası'nda büyük erkekler ve büyük kadınlar kategorisindeki final müsabakaları pazar günü yapılacak.

Darıca Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonun finallerinde, Türk boksunun uluslararası arenada başarı kazanmış isimleri ringe çıkacak.

Pazar günü saat 13.00 ile 16.00 arasında oynanacak final maçlarında; Olimpiyat şampiyonu Buse Naz Sürmeneli, dünya ve Avrupa şampiyonu Hatice Akbaş ile Avrupa ve dünya dereceleri bulunan Samet Gümüş gibi milli sporcular şampiyonluk için mücadele edecek.

"Darıca'yı sporun merkezi haline getiriyoruz"

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, şampiyonaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Darıca Belediyesi olarak sporu sadece destekleyen değil, sporu yaşayan bir kent olma hedefiyle çalışıyoruz. Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu sporcularımızı ilçemizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu tür organizasyonlarla hem gençlerimizi spora teşvik ediyor hem de Darıca'nın adını sporla birlikte ülke genelinde duyuruyoruz" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etkinlik, Türkiye, Kocaeli, Darıca, Dünya, Pazar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Boks Şampiyonası'nda final heyecanı Darıca'da yaşanacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DNA Sonucu Şok Etti: ’Benim Oğlum Mu’ DNA Sonucu Şok Etti: 'Benim Oğlum Mu?'
“Gezmeye“ diye çıkardığı anneannesini öldürdü: 5 gözaltı "Gezmeye" diye çıkardığı anneannesini öldürdü: 5 gözaltı
’’İmam hatip liseleri için Alman Kalkınma Bankasından kredi alındığı’’ iddiaları yalanlandı ''İmam hatip liseleri için Alman Kalkınma Bankasından kredi alındığı'' iddiaları yalanlandı
2 gündür haber alınamıyordu Cansız bedeni bulundu 2 gündür haber alınamıyordu! Cansız bedeni bulundu
Trabzonspor, Fenerbahçe’nin eski golcüsünü aldı Trabzonspor, Fenerbahçe'nin eski golcüsünü aldı
Paşinyan’dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım Paşinyan'dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım

14:24
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi Play-Off turundaki rakibi Juventus oldu
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi Play-Off turundaki rakibi Juventus oldu
14:12
Türkiye’den kaçan Merve Taşkın için yakalama kararı çıkarıldı
Türkiye'den kaçan Merve Taşkın için yakalama kararı çıkarıldı
13:30
Veysel Şahin’in tüm mal varlığına el konuldu
Veysel Şahin'in tüm mal varlığına el konuldu
13:22
ABD’den Şam-SDG mutabakatına ilk yorum
ABD'den Şam-SDG mutabakatına ilk yorum
12:43
Popüler dizide skandal görüntü Öz annesini elleriyle boğarak öldürdü
Popüler dizide skandal görüntü! Öz annesini elleriyle boğarak öldürdü
12:26
Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır
Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 14:30:56. #7.11#
SON DAKİKA: Türkiye Boks Şampiyonası'nda final heyecanı Darıca'da yaşanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.