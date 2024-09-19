Darıca\'da Zıpkınla Balık Avı Şampiyonası Açıldı

Spor

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzenlenen Zıpkınla Balık Avı Kulüplerarası ve Bireysel Türkiye Şampiyonası'nın açılış töreni gerçekleştirildi.

Cevher Dudayev Parkı'nda düzenlenen törende konuşan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, ilçelerinde ilk defa böyle bir organizasyon düzenlemenin mutluluğunu ve heyecanını yaşadıklarını belirterek, sporculara başarılar diledi.

İzmit Körfezi'ndeki çalışmalar sayesinde denizde canlı popülasyonunun arttığına dikkati çeken Bıyık, buranın su sporlarına ev sahipliği yapmaya başladığını kaydetti.

Törende şampiyonaya katılan 28 takım ve 120 sporcu sırayla tanıtıldı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir ile Darıca belediyelerinin katkılarıyla balıkçı barınağı ve marinada düzenlenen şampiyonada yarışlara yarın başlanacak.

Sporcular, Türkiye şampiyonu olmak ve milli takıma girebilmek için zıpkınlarıyla İzmit Körfezi'nde iki gün boyunca balık tutacak.

Yarışma sonunda dereceye giren sporculara ödül verilecek.