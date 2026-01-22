Büyük Kadınlar ve Erkekler Türkiye Boks Şampiyonası Darıca'da yapılacak - Son Dakika
Büyük Kadınlar ve Erkekler Türkiye Boks Şampiyonası Darıca'da yapılacak

Büyük Kadınlar ve Erkekler Türkiye Boks Şampiyonası Darıca'da yapılacak
22.01.2026 10:39  Güncelleme: 10:40
Kocaeli'nin Darıca ilçesi, 24 Ocak-1 Şubat tarihlerinde düzenlenecek Büyük Kadınlar ve Erkekler Türkiye Boks Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak. Müsabakalar Eray Şamdan Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek ve final etabı TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

Kocaeli'nin Darıca ilçesi, Büyük Kadınlar ve Erkekler Türkiye Boks Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.

Darıca Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, 24 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek organizasyon, Eray Şamdan Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Şampiyonaya, milli sporcular Busenaz Sürmeneli, Hatice Akbaş, Semih Gümüş ve Alperen Terzi'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda boksörün katılması bekleniyor.

Müsabakaların 31 Ocak ve 1 Şubat tarihlerindeki final etabı, TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, önemli bir organizasyonu ilçede ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, tüm sporseverleri müsabakaları izlemeye davet etti. Bıyık, "Darıca'yı sporun ve sporcunun yanında olan bir şehir haline getirmek için kararlılıkla çalışıyoruz. Bugüne kadar birçok önemli organizasyona ev sahipliği yaptık. Türkiye Boks Şampiyonası gibi prestijli bir organizasyonu ilçemizde ağırlamak, spor şehri vizyonumuzun somut bir göstergesidir. Milli sporcularımızı Darıca'da görmekten büyük gurur duyuyoruz. Tüm sporseverleri bu heyecana ortak olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

