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Darüşşafaka Lassa, MHP Riesen ile play-in turunda karşılaşacak - Son Dakika
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Darüşşafaka Lassa, MHP Riesen ile play-in turunda karşılaşacak

Darüşşafaka Lassa, Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in turu üçüncü ve son maçında Almanya'nın MHP Riesen takımına konuk olacak. Karşılaşma, Ludwigsburg kentindeki MHP Arena'da TSİ 22.00'de başlayacak. Seride 1-1 eşitlik bulunuyor ve iki galibiyet alan takım son 16 turuna yükselecek. MHP Riesen, serinin ilk maçını kazanırken Darüşşafaka Lassa, ikinci maçta galip gelerek seriyi 1-1'e getirdi. Üçüncü ve son müsabakayı kazanan takım, son 16 turunda Fransa temsilcisi JDA Bourgogne Dijon ile eşleşecek.

Darüşşafaka Lassa, MHP Riesen ile play-in turunda karşılaşacak
15.01.2024 - 10:25,
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Darüşşafaka Lassa, Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in turu üçüncü ve son maçında yarın Almanya'nın MHP Riesen takımına konuk olacak.

Ludwigsburg kentindeki MHP Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.

İki galibiyet ulaşan takımın son 16 turuna yükseleceği seride 1-1 eşitlik bulunuyor.

MHP Riesen, Almanya'da oynanan serinin ilk maçını 82-63 kazanmıştı. Darüşşafaka Lassa, İstanbul'da yapılan ikinci karşılaşmadan ise 83-72 galip ayrılarak seride durumu 1-1'e getirmişti.

Üçüncü ve son müsabakayı kazanacak takım, Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Fransa temsilcisi JDA Bourgogne Dijon'un rakibi olacak.

Kaynak: AA
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