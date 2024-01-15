Darüşşafaka Lassa, MHP Riesen ile play-in turunda karşılaşacak

Darüşşafaka Lassa, Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in turu üçüncü ve son maçında yarın Almanya'nın MHP Riesen takımına konuk olacak.

Ludwigsburg kentindeki MHP Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.

İki galibiyet ulaşan takımın son 16 turuna yükseleceği seride 1-1 eşitlik bulunuyor.

MHP Riesen, Almanya'da oynanan serinin ilk maçını 82-63 kazanmıştı. Darüşşafaka Lassa, İstanbul'da yapılan ikinci karşılaşmadan ise 83-72 galip ayrılarak seride durumu 1-1'e getirmişti.

Üçüncü ve son müsabakayı kazanacak takım, Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Fransa temsilcisi JDA Bourgogne Dijon'un rakibi olacak.