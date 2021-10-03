Datça'da düzenlenen "1. Knidos Cup Futbol Turnuvası" sona erdi

Datça ilçesinde, bu yıl ilki düzenlenen "Knidos Cup Futbol Turnuvası" tamamlandı.

Datça ilçesinde, bu yıl ilki düzenlenen "Knidos Cup Futbol Turnuvası" tamamlandı. Datça 1923 Gençlik ve Spor Kulübü ile Ortaca Esnafspor iş birliğinde, Reşadiye Futbol Sahası'nda gerçekleştirilen turnuvaya 27 takım 600 sporcuyla katıldı. Müsabakaların ardından 11 yaş altı kategorisinde İzmir Altınordu birinci, Konya Ilgın ikinci, Göztepe üçüncü oldu. 12 yaş altı kategorisinde de birinciliği İzmir Altınordu, ikinciliği Konya Ilgın, üçüncülüğü Göztepe elde etti. Turnuva, ödül töreniyle sona erdi.

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