David Efianayi Galatasaray'a, Mahir Ağva Türk Telekom'a transfer oldu

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Geçtiğimiz sezon Aliağa Petkimspor forması giyen David Efianayi Galatasaray'a, Mahir Ağva ise Türk Telekom'a transfer oldu.

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde geçtiğimiz sezon play-off oynama başarısı gösteren ve yeni sezonda Avrupa'da mücadele etme hakkı kazanan Aliağa Petkimspor'da kadro yapılandırma çalışmaları devam ediyor. İlk olarak altyapısında yer alan ve zaman zaman A Takım ile maçlara çıkan Yiğit Gökay Kaba, Murat Kağan Tor, Anıl Osman Cevahir ve Kerem Durmaz ile profesyonel sözleşme imzalayan İzmir ekibi, dış transferde de harekete geçti. Geçtiğimiz günlerde TOFAŞ forması giyen şutör gard Mustafa Kurtuldum ve Türk Telekom forması giyen forvet oyuncusu Troy Selim Şav'ı kadrosuna kattı. Aliağa Petkimspor'da yeni sezon için planlarında yer almayan David Efianayi ve Mahir Ağva ile de yollar ayrıldı. Efianayi Galatasaray'a giderken Mahir Ağva ise Türk Telekom'a transfer oldu.

İki oyuncu önemli katkılar verdi

Öte yandan 2023-24 sezonunu İzmir ekibinde geçiren 29 yaşındaki ABD'li oyun kurucu Efianayi, 19.8 sayı, 2.8 ribaund, 4 asist ortalamalarıyla ligin en iyi performans gösteren isimlerinden biri olurken, 28 yaşındaki pivot Mahir Ağva ise 9 sayı, 4.6 ribaund, 1.2 asist ortalamalarıyla görev yapıp takımın Play-off oynamasında önemli bir katkı verdi. - İZMİR