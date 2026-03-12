Değmeyin Osimhen\'in keyfine

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında Liverpool'u ağırlayan ve rakibi 1-0 mağlup eden Galatasaray'da gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri Victor Osimhen oldu.

DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

Maç öncesinde tribünlerde Osimhen için yapılan koreografi, Nijeryalı oyuncuyu oldukça duygulandırırken, bu durum eşsiz bir mutluluğa dönüştü. Osimhen'in 3 yaşındayken kaybettiği annesine yer verilen koreografi yıldız futbolcuyu derinden etkiledi. Duygularına hakim olmakta zorlanan Osimhen'in gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Taraftarların bu anlamlı jesti, 26 yaşındaki futbolcunun motivasyonunu daha da artırdı.

GÜLÜCÜKLER YÜZÜNDEN EKSİK OLMUYOR

Kendisini değerli hissetmesiyle çok mutlu olan Victor Osimhen'in moral ve motivasyonu arttığı, antrenmanda da yüzünden gülücüklerin eksik olmadığı, ayrıca takım arkadaşlarına da destekleri için teşekkür ettiği öğrenildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon tüm kulvarlarda 27 maçta takımının yanında olan deneyimli golcü, 18 gol ve 7 asistlik skor katkısı üretti.