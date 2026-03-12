Değmeyin Osimhen'in keyfine - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Değmeyin Osimhen'in keyfine

Haberin Videosunu İzleyin
Değmeyin Osimhen\'in keyfine
12.03.2026 20:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Değmeyin Osimhen\'in keyfine
Haber Videosu

Galatasaray taraftarlarının Liverpool maçında yaptığı koreografiye duygulanan ve kendisini değerli hissetmesiyle çok mutlu olan Victor Osimhen'in moral ve motivasyonu arttı. Yüzünden gülücükler eksik olmayan Osimhen'in takım arkadaşlarına da destekleri için teşekkür ettiği öğrenildi.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında Liverpool'u ağırlayan ve rakibi 1-0 mağlup eden Galatasaray'da gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri Victor Osimhen oldu.

DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

Maç öncesinde tribünlerde Osimhen için yapılan koreografi, Nijeryalı oyuncuyu oldukça duygulandırırken, bu durum eşsiz bir mutluluğa dönüştü. Osimhen'in 3 yaşındayken kaybettiği annesine yer verilen koreografi yıldız futbolcuyu derinden etkiledi. Duygularına hakim olmakta zorlanan Osimhen'in gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Taraftarların bu anlamlı jesti, 26 yaşındaki futbolcunun motivasyonunu daha da artırdı.

GÜLÜCÜKLER YÜZÜNDEN EKSİK OLMUYOR

Kendisini değerli hissetmesiyle çok mutlu olan Victor Osimhen'in moral ve motivasyonu arttığı, antrenmanda da yüzünden gülücüklerin eksik olmadığı, ayrıca takım arkadaşlarına da destekleri için teşekkür ettiği öğrenildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon tüm kulvarlarda 27 maçta takımının yanında olan deneyimli golcü, 18 gol ve 7 asistlik skor katkısı üretti.

Victor Osimhen, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Değmeyin Osimhen'in keyfine - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ali Kublay Ali Kublay:
    Adam gibi adam 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaşlı çiftin hayatını kaybettiği yangının ardından vahşet çıktı Yaşlı çiftin hayatını kaybettiği yangının ardından vahşet çıktı
İzmir’de 3 yaşındaki çocuğunu alkol masasına oturtan baba gözaltına alındı İzmir'de 3 yaşındaki çocuğunu alkol masasına oturtan baba gözaltına alındı
Disiplin kuruluna sevk edilen Ramazan Kaşlı MHP’den istifa etti Disiplin kuruluna sevk edilen Ramazan Kaşlı MHP'den istifa etti
BM Güvenlik Konseyi’nden İran kararı BM Güvenlik Konseyi'nden İran kararı
İşte savaşın gölgesinde yaşam Bir yanda füzeler düşüyor, öbür yanda yolcu uçakları iniyor İşte savaşın gölgesinde yaşam! Bir yanda füzeler düşüyor, öbür yanda yolcu uçakları iniyor
Maçtan önce ’’Hoş geldin’’ diye pankart açtıkları adam, 89. dakikada hepsini üzdü Maçtan önce ''Hoş geldin'' diye pankart açtıkları adam, 89. dakikada hepsini üzdü
İsrail ordusu ateşkesi bir kez daha bozdu, savaş uçakları Gazze’yi vurdu İsrail ordusu ateşkesi bir kez daha bozdu, savaş uçakları Gazze'yi vurdu

20:35
Sydney Sweeney, kendisine mesaj atan dünyaca ünlü futbolcuyu itiraf etti: 15 yaşındayken bana yazdı
Sydney Sweeney, kendisine mesaj atan dünyaca ünlü futbolcuyu itiraf etti: 15 yaşındayken bana yazdı
20:34
Bahçeli’den “İran“ açıklaması: Hiçbir tehdide eyvallah demeyiz, her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız.
Bahçeli'den "İran" açıklaması: Hiçbir tehdide eyvallah demeyiz, her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız.
20:20
İsrail’den Lübnan’da yeni katliam Sivillerin yaşadığı binalar vuruldu
İsrail'den Lübnan'da yeni katliam! Sivillerin yaşadığı binalar vuruldu
19:12
Şanlıurfa’da vahşet: 16 yaşındaki genç, 8 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdü
Şanlıurfa'da vahşet: 16 yaşındaki genç, 8 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdü
19:12
Donald Trump’tan İran’a Dünya Kupası uyarısı
Donald Trump'tan İran'a Dünya Kupası uyarısı
18:54
İran’ın yeni lideri Mücteba Hamaney, öldürülen kız çocukları için intikam yemini etti
İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney, öldürülen kız çocukları için intikam yemini etti
18:20
Eski Bakan Bahattin Şeker’e ait akaryakıt istasyonunda kavga: 1 polis ağır yaralı
Eski Bakan Bahattin Şeker'e ait akaryakıt istasyonunda kavga: 1 polis ağır yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 20:47:49. #.0.5#
SON DAKİKA: Değmeyin Osimhen'in keyfine - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.