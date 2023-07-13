Dele Alli, annesinin arkadaşı tarafından cinsel tacize uğradığını itiraf etti - Son Dakika
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Dele Alli, annesinin arkadaşı tarafından cinsel tacize uğradığını itiraf etti

13.07.2023 11:24

Dele Alli, Gary Neville ile The Overlap programında yaptığı röportajda, altı yaşındayken annesinin arkadaşı tarafından cinsel tacize uğradığını açıkladı. Alli, daha sonra Afrika'ya gönderildiğini ve sigara ve uyuşturucuyla tanıştığını söyledi. Futbol kariyerinin düşüşe geçtiği dönemde 24 yaşında futbolu bırakmayı düşündüğünü itiraf etti. Alli, şu anda Everton'da oynamaktadır.

Gary Neville ile The Overlap programına katılan dünyaca ünlü futbolcu Dele Alli, çarpıcı itiraflarda bulundu. Beşiktaş'ın eski yıldızı, "Altı yaşındayken annemin bir arkadaşı tarafından taciz edildim çünkü annem alkolikti." dedi.

"8 YAŞINDA UYUŞTURUCU SATMAYA BAŞLADIM"

" Afrika'ya disiplin öğrenmek için gönderildim ve ardından geri döndüm" diyen Alli, "7 yaşında sigara içmeye, 8 yaşında uyuşturucu satmaya başladım. Bisikletle dolaşan bir çocuğu durdurmayacaklarını söylediler, bu yüzden bisikletimle dolaşırken altında uyuşturucu taşırdım. 11 yaşındayken bir adam tarafından bir köprünün üzerinden aşağıya sarkıtıldım... Ardından 12 yaşındayken evlat edinildim ve o dönemden itibaren harika bir aileye sahip oldum.

"BENİM İÇİN YÜREK PARÇALAYICIYDI"

Alli'nin bir zamanlar umut vadeden kariyeri, son birkaç yılda düşüş eğiliminde oldu. İngiliz futbolcu, 24 yaşında futbolu bırakmayı düşündüğünü itiraf etti. Alli, "Bir sabah uyandım ve antrenmana gitmem gerekiyordu. Aynaya bakıyordum ve kendi kendime emekli olup olamayacağımı soruyordum. 24 yaşında en sevdiğim şeyi yapıyordum. Benim için bu çok yürek parçalayıcıydı" dedi.

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