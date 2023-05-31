Demet Akalın, Kocaelispor başkan adayından isteğiyle herkesi şaşırttı: Beni de yönetime alsana - Son Dakika
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Demet Akalın, Kocaelispor başkan adayından isteğiyle herkesi şaşırttı: Beni de yönetime alsana

31.05.2023 16:01

Hafta sonu olağan seçimli mali genel kurul yapacak olan Kocaelispor'un sürpriz başkan adayı Evrim Kırmızıtaş Başaran'ın yönetim kurulu başkanı olduğu firmasının kutlama gecesinde ünlü sanatçı Demet Akalın da vardı. Akalın'ın Kocaelispor'un şampiyonluk kutlamalarına katılamadığı için üzüntüsünü dile getirdiği sırada araya giren Başaran, "Seneye takımı ben şampiyon yapacağım. Ona gelirsin" dedi. Bunun üzerine Akalın ise "Beni de yönetime alsana" cevabını verdi.

Kocaelispor'da yapılacak seçimlerde başkan adayı olan Evrim Kırmızıtaş Başaran'ın başkanı olduğu firmanın kutlama gecesine katılan Demet Akalın, sürpriz çıkışıyla herkesi şaşırttı.

DEMET AKALIN SAHNE ALDI

Hafta sonu olağan seçimli mali genel kurul yapacak olan Kocaelispor'un sürpriz başkan adayı Evrim Kırmızıtaş Başaran'ın yönetim kurulu başkanı olduğu firmasının kutlama gecesinde ünlü sanatçı Demet Akalın ile aralarında ilginç diyaloglar yaşandı. Nefise Karatay'ın sunuculuk yaptığı, Canan Enderson ve Ahmet Şerif İzgören gibi tanınmış isimlerin de katıldığı gecede Kocaelili Demet Akalın, konser vermek için sahneye çıktı.

"ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARINA KATILAMADIM"

Kocaelispor camiasının tanınmış isimlerinden Mehmet Açık, üzerinde ünlü sanatçısının isminin yazılı olduğu 41 numaralı Kocaelispor forması hediye etti. Kocaelispor'un şampiyonluk kutlamalarına katılamadığı için üzüntüsünü dile getiren Akalın, "Şampiyonluk kutlamalarına katılamadım, Avustralya'daydım. Yoksa gelmez miydim?" dedi.

"BENİ DE YÖNETİME ALSANA"

Organizasyonun ev sahibi Evrim Kırmızıtaş Başaran ise araya girerek, "Ben Kocaelispor'un başkan adayıyım. Seneye takımı ben şampiyon yapacağım. Ona gelirsin" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine Akalın, "Beni de yönetime alsana" diye konuştu.

Demet Akalın, Kocaelispor başkan adayından isteğiyle herkesi şaşırttı: Beni de yönetime alsana
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Demet Akalın, Kocaeli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Demet Akalın, Kocaelispor başkan adayından isteğiyle herkesi şaşırttı: Beni de yönetime alsana - Son Dakika


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