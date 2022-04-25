Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor: 1-0 - Son Dakika
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Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor: 1-0

25.04.2022 22:34
Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor: 1-0

STAT: Yeni 4 EylülHAKEMLER: Ümit Öztürk, Samet Çavuş, Bilal GölenDEMİR GRUP SİVASSPOR: Muammer Zülfikar (xx) - Ahmet (xx) (Dk.90 Caner), Goutas (xx), Camara (xx), Ziya (xx), Erdoğan (xxx) (Dk.90 Uğur), Hakan (xx), Ulvestad (xx), Gradel (xx) (Dk.82 Kayode), Fajr (xx) (Dk.

STAT: Yeni 4 Eylül

HAKEMLER: Ümit Öztürk, Samet Çavuş, Bilal Gölen

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Muammer Zülfikar (xx) - Ahmet (xx) (Dk.90 Caner), Goutas (xx), Camara (xx), Ziya (xx), Erdoğan (xxx) (Dk.90 Uğur), Hakan (xx), Ulvestad (xx), Gradel (xx) (Dk.82 Kayode), Fajr (xx) (Dk.71 Kerem xx), Yatabare (xx) (Dk.82 Konate)AYTEMİZ ALANYASPOR: Yusuf (xx) - Juanfran (xx), Fatih (xx) (Dk. 46 Awaziem xx), Milunovic (xx), Borja (xx), Efecan (xx), Fer (xx), Novais (xx) (Dk.81 Erencan), Oğuz (xx) (Dk.65 Tayfur x), Emre (xx) (Dk.65 Efkan x), Eduardo (x) (Dk.73 Candeias x)GOL: Dk. 52 (P) Fajr (Demir Grup Sivasspor)SARI KARTLAR: Goutas, Erdoğan (Demir Grup Sivasspor) - Novais, Milunovic, Efecan, Candeias, Awaziem (Aytemiz Alanyaspor)

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 34'üncü hafta maçında Demir Grup Sivasspor, sahasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'u Fajr'ın penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup etti.Kırmızı-beyazlılar puanını 45 yaparken, konuk Aytemiz Alanyaspor ise 52 puanda kaldı.

15'inci dakikada Emre'nin ceza alanı dışından şutu savunmadan döndü. Dönen topa Novais vurdu, kaleci Muammer topu kontrol etti.33'üncü dakikada Aytemiz Alanyaspor'da topla birlikte ileri çıkan Fer'in ceza alanı dışından sert şutunda kaleci Muammer topa hakim oldu.40'ıncı dakikada orta alandan Yatabare'nin pasında soldan Gradel ceza alanına girdi, çaprazda yerden vuruşunda kaleci Yusuf topun sahibi oldu. 44'üncü dakikada Sivasspor atağında Erdoğan sağ kanattan çalımlarla ceza alanına girdi, içeriye çevirdiği topa kale önünde Gradel vurdu, üstten dışarı çıktı.49'uncu dakikada sağ kanattan Gradel'in ortasında ceza alanında Yatabare arkadan Milunovic'in müdahalesiyle yerde kaldı. VAR hakeminin uyarısı üzerine pozisyonu monitörden izleyen Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Fajr topu filelerle buluşturdu. 1-074'üncü dakikada Sivasspor adına Erdoğan'ın ceza alanı dışından vuruşunda savunmadan seken top kornere çıktı. 77'nci dakikada Efkan'ın ceza alanı dışından plase şutunda top yandan dışarı çıktı.89'inci dakikada Efecan'ın pasında sağdan ceza alanına giren Candeias topu filelere gönderdi ancak yardımcının uyarısıyla hakem ofsayt kararı verdi.

Karşılaşma 1-0 sona erdi.


- Sivas
Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor: 1-0
Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor: 1-0
Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor: 1-0
Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor: 1-0
Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor: 1-0
Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor: 1-0
Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor: 1-0
YORUMLAR
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Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 1 Alanyaspor: 0 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 1 Alanyaspor: 0 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 0 Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk Yarı) Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 0 Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk Yarı)

Aytemiz Alanyaspor, Ümit Öztürk, Uğur Hakan, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor: 1-0 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor: 1-0 - Son Dakika
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