Sivasspor, Süper Kupa için İstanbul'a gitti

Demir Grup Sivasspor , Süper Kupa 'da Trabzonspor ile yarın oynayacağı maç için İstanbul 'a gitti.

Kaynak: DHA

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