Sivasspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 7. haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, bir saat sürdü. Top kapma, pas ve pres çalışması yapılan antrenman, taktik ağırlıklı çalışmayla sona erdi.

Demir Grup Sivasspor ile VavaCars Fatih Karagümrük yarın saat 13.30'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Alper Ulusoy görev yapacak.