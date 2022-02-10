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Deneyimli hoca Galatasaray'a geri dönüyor! İşte Torrent sonrası göreve gelecek yeni isim - Son Dakika

Deneyimli hoca Galatasaray'a geri dönüyor! İşte Torrent sonrası göreve gelecek yeni isim

10.02.2022 17:33

Galatasaray'da Fatih Terim'den sonra göreve getirilen Domenec Torrent beklentileri karşılayamadı. Cumartesi günü oynanacak Kayserispor maçında alınacak olası bir mağlubiyette İspanyol hocayla yolların ayrılması beklenirken, yerine gelecek isim ise belli olmaya başladı. Sarı-kırmızılılarda gündeme Bülent Korkmaz'ın geldiği ve tecrübeli hocayla ön görüşme gerçekleştirildiği iddia edildi.

Tarihi bir sezon yaşayan Galatasaray, Süper Lig'de düşme potasının 3 puan üzerinde yer alıyor. Cumartesi günü oynanacak Kayserispor maçıyla kaderi belli olacak İspanyol hocayla olası bir puan kaybında yollar ayrılacak. Sarı-kırmızılılarda Torrent'in yerine düşünülen isim ise Galatasaray'ın efsane futbolcusu deneyimli hoca Bülent Korkmaz.

"KOŞARAK YUVAMA DÖNERİM"

Takvim'in haberine göre, Camianın en çok sevdiği isimlerden biri olan Bülent Korkmaz'ın yaşanan kötü gidişe dur diyebileceğini düşünen Sarı-kırmızılıların 'resmi olmayan' yollardan tecrübeli hocayla bir görüşme gerçekleştirdi öne sürülüyor. Son olarak Alanyaspor 'da görev yapan Bülent Korkmaz'ın yapılan bu görüşmede, "Ben Galatasaray'ın evladıyım. Her zaman da göreve hazırım. Her ne şartta olursa olsun koşarak yuvama dönerim" ifadesini kullandığı belirtiliyor.

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GALATASARAY'I DAHA ÖNCE DE ÇALIŞTIRDI

2008-2009 sezonunda Skibbe'nin yerine Galatasaray'da teknik direktörlük görevine gelen Korkmaz 16 maçta görev yapmış ve 1,75 puan ortalaması tutturmuştu. Başkan Burak Elmas, Fatih Terim görevdeyken Torrent'le görüşüldüğüne dair iddialara, "Her zaman b ve c planı olarak farklı hocalarla bir araya gelebilirim" yanıtını vermişti.

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Bülent Korkmaz, Galatasaray, Kayserispor, Cumartesi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Deneyimli hoca Galatasaray'a geri dönüyor! İşte Torrent sonrası göreve gelecek yeni isim - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Deneyimli hoca Galatasaray'a geri dönüyor! İşte Torrent sonrası göreve gelecek yeni isim - Son Dakika
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