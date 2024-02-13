Deniz Kadah, sağlık sorunları nedeniyle futbolu bırakma noktasına geldi

Spor

Mustafa KÖPRÜLÜ/ İZMİR,

1'inci Lig ekiplerinden Altay'da takımdan ayrılan tecrübeli oyuncular arasında yer alan Deniz Kadah, ara transfer döneminde başka bir kulüple anlaşmayınca boşta kaldı. Son 3 karşılaşmada kadroda yer almayan 37 yaşındaki gurbetçi santrfor, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kendisine birçok teklif gelmesine rağmen ailesinde yaşanan sağlık sorunları nedeniyle transfer düşünmediğini ve futbolu bırakma noktasına geldiğini dile getirdi.

"Hayatta her şeyin futbol olmadığını anladığımız bir süreçti ama futbolun da bir tedavi etkisi yapabileceğini anladım" diyen Deniz Kadah, alacakları nedeniyle Altay aleyhine herhangi bir hukuki süreç başlatmadığını söyleyerek, "Tüm bu sürecin sayın başkanımızın bilgisi dahilinde gerçekleştiğinin de altını çizmek isterim. Hem kendisine hem desteğini hiç esirgemeyen teknik ekibimiz ve futbolcu arkadaşlarıma ve tabii ki hep yanımızda olduklarını hissettiren Büyük Altay taraftarına çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

CÜNEYT BİÇER: 1 PUAN ÇOK DEĞERLİ

Altay Teknik Direktörü Cüneyt Biçer, son haftaların formda takımı Erzurumspor karşısında aldıkları 1 puanın sayısal değeri dışında takımın özgüven ve isteğini artırma anlamında çok değerli olduğunu, sergiledikleri mücadelenin gelecek için ümit verdiğini belirterek, "Pazar günü Bodrum deplasmanında aynı mücadeleyi sergileyip, Bodrum'dan en iyi şekilde dönmenin yolunu arayacağız" dedi.

"DENİZ'LE GÖRÜŞMEM OLMADI"

Tecrübeli teknik adam, Deniz Kadah'ın durumuyla ilgili şu ifadelere yer verdi:

"Deniz'in idari anlamda sayın başkanla görüşmeler yaptığını biliyorum. Bizim göreve başladığımız süre içerisinde ve öncesinde kendisinin bazı sorunları olduğunu, kafasının futbolda olmadığını, kişisel sıkıntıları ile birlikte transfer sürecinin de kendisini etkilediğini sayın başkana bildirmiş. Ben göreve başladığım günden bugüne kadar kendisiyle herhangi bir görüşme yapmadım. Kendisi de hiçbir antrenmana katılmadı. Ben ve ekibin 15 gündür takımla birlikteyiz ve belirli bir yol kat ettik."

"Bizler oyunculara neler istediğimizi anlattık, oyuncular bize neler verebileceklerini gerek antrenman, gerekse oynadığımız 2 maçta gösterdikleri performansla sundular. Hal böyle iken, elimizdeki pırıl pırıl gençlerle ve gerekli özveriyi zamanında gösterip bizlerle bu mücadeleye gövdesini koyan tecrübeli oyuncularımızla yeniden yaratmaya çalıştığımız Altay kültürüne yakışan kolej takımı havasında günümüzden vazgeçmeden, geleceğimizi planlama amacıyla yolumuza başladığımız gibi devam etmek istiyoruz."