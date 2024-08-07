Deniz Sapmaz, Avrupa Golf Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etti - Son Dakika
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Spor

Deniz Sapmaz, Avrupa Golf Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etti

Deniz Sapmaz, Avrupa Golf Şampiyonası\'nda Türkiye\'yi temsil etti

Ataşehir Golf kulübünün sporcusu olan Deniz Sapmaz, Avrupa Golf Birliği tarafından düzenlenen European Men's & Ladies Team Shield Championship 2024'te Türkiye'yi temsil etti ve şampiyon oldu. Sapmaz, turnuva ve şampiyonluk sürecini anlattı.

07.08.2024 15:48
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Avrupa Golf Birliği (EGA) tarafından organize edilen European Men's & Ladies Team Shield Championship 2024, Lihtenştayn'da oynandı. Şampiyonluk yaşayan Deniz Sapmaz, turnuvayı ve şampiyonluk sürecini İhlas Haber Ajansı mikrofonuna anlattı.

Ataşehir Golf kulübünün sporcusu olan 15 yaşındaki Deniz Sapmaz geçtiğimiz günlerde milli takım bünyesinde, Avrupa Golf Birliği (EGA) tarafından organize edilen European Men's & Ladies Team Shield Championship 2024, Avrupa Golf Birliği tarafından Lihtenştayn'da oynanan golf karşılaşmasında takımıyla birlikte Kadınlar Milli Golf takımı olarak match play müsabakalarında önce Macaristan'ı 3-0, daha Sonra Lüksemburg 2-1 ve finalde de Bulgaristan'ı 2,5-0,5 yenerek şampiyon oldu. Türkiye'yi temsil eden sporcular arasında bulunan ve İstanbul Ataşehir İlçesi'nde yaşayan 15 yaşındaki Milli Golfçü Deniz Sapmaz şampiyonluk sürecini İhlas Haber Ajansı mikrofonuna anlattı.

"Haftada 7 gün golf oynuyordum"

Milli golfçü Deniz Sapmaz, "Ataşehir Golf kulübünde oynuyorum. Türkiye'yi temsil ediyorum. Bu maçı kazanmadan önce bütün kış antrenmanlarımız vardı. Turnuva sezonumuz daha sonra geliyordu. O yüzden her hafta hem Türkiye Federasyonu olarak hem kamplarımız hem de hocalardan özel ders alıyordum. Haftada 7 gün golf oynuyordum. Saatler değişiyordu tabi okulum yüzünden. O yüzden her gün antrenman yapmaya çalışıyordum. Hem egzersizle hem sporla hem fizyoterapistimle ve mental koçumla birlikte yürütüyordum" dedi.

"Biz oraya kazanmaya gitmiştik"

Sapmaz, "Çok güzel bir takımım vardı. Biz oraya zaten kazanmaya gitmiştik. Hepimiz birbirimize güveniyorduk. Bu takım oyunu olarak oynamıştık. O yüzden hepimizin birbirine güvenmesi gerekiyordu ve sonsuz güvenimiz vardı aramızda. Hep birbirimizi destekliyorduk. Birlikte antrenmanlar yapıyorduk saatler boyunca. Kendi aramızda arkadaşlığımız çok iyi olduğu için bu golfümüzü de çok etkiledi ve daha iyi oynamamıza da sebep oldu. Biz kendi maçımızı bitirdikten sonra bir diğer arkadaşımızın yanına gidip onları destekliyorduk. Çünkü üç maçımız vardı toplamda. Üçünün ikisini alırsak zaten kazanıyorduk. O yüzden her gün böyle arkadaşlarımızın yanına gidip destekleyip maçları alıp geliyorduk" diye konuştu.

"Hep birlikte mutluluğunu yaşadık"

Milli golfçü, "Biz takım oyunu oynadığımızda ilk bizim grubumuz almıştı. Sonra arkadaşlarımıza gittik onlara yardımcı olmak için. Benim yardım ettiğim kız bitirmiş olsaydı maçını almış olsaydı kazanıyorduk. 18 çukurdan oluşuyor bu 17. çukura kadar gelmişlerdi. 17. çukurda o çukuru aldığı için biz kazanmıştık ve arkadaşımla birlikte hocam da oradaydı. Hepimiz çok mutluyduk. Mutluluktan resmen gözlerimiz dolmuştu. Hepimiz birlikte heyecanlı bir şekilde mutluluğunu yaşadık" dedi.

Golfçü Deniz Sapmaz, "Annemler, babamlar hepsi bana çok yardımcı oluyor. Hem motivasyon olarak hem maddi, manevi olarak çok yardımcı oluyorlar. Hocalarım da kendi golfümün her yıl gelişmesi için. Annemin ve babamın desteğiyle birlikte benim kendi kafa yapım, oyuna daha önem vermem, nasıl oyuna çıktığım hepsini çok etkiliyor. Bana çok yardımcı oluyorlar. Önümüzde bir turnuva var. Onda da elimden gelen her şeyi yapıp güzel bir başarı elde etmek istiyorum. Türküye Golf Federasyonu'na, Ataşehir Golf kulübüne, hocalarıma, aileme ve beni destekleyen Türk vatandaşlarına çok teşekkür ederim' diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Deniz Sapmaz, Avrupa Golf Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etti - Son Dakika

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