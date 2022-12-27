Deniz Türüç'ten muhteşem gol! Başakşehir'in hocası Emre Belözoğlu havalara uçtu - Son Dakika
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Deniz Türüç'ten muhteşem gol! Başakşehir'in hocası Emre Belözoğlu havalara uçtu

27.12.2022 19:16

Başakşehir'in deneyimli futbolcusu Deniz Türüç'ün Antalyaspor'a attığı gol haftaya damga vurdu. Ceza sahası dışından çok klas bir şut gönderen Deniz, kaleciyi çaresiz bıraktı. Takım arkadaşları ve hocası Emre Belözoğlu, Deniz'i golünden ötürü kutladı.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Medipol Başakaşehir ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Geçen hafta Ümraniyespor'u 3-1'lik skorla mağlup eden Başakşehir, Antalyaspor karşılaşmasında da etkili bir futbol sergiledi.

Deniz Türüç'ten olağanüstü gol! Emre Belözoğlu havalara uçtu
Görüntü: beIN Sports

DENİZ'DEN MUHTEŞEM GOL

Başakşehir'i maçta öne geçiren golü Deniz Türüç kaydetti. Maçın 57. dakikasında ceza sahası dışında topla buluşan Deniz, yaptığı klas vuruşla kaleciyi çaresiz bıraktı. Takım arkadaşları ve hocası Emre Belözoğlu, Deniz'i alkışladı.

Deniz Türüç'ten olağanüstü gol! Emre Belözoğlu havalara uçtu
Görüntü: beIN Sports

ÜÇÜNCÜ GOLÜ

Bu sezon ligde 13. maçına çıkan Deniz, üçüncü golünü kaydetti. 29 yaşındaki kanat oyuncusu daha önce Ankaragücü ve Kasımpaşa ağlarını sarsmıştı.

Deniz Türüç'ten olağanüstü gol! Emre Belözoğlu havalara uçtu
Görüntü: beIN Sports
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Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından Antalyaspor maçının ardından Antalyaspor maçının ardından

Emre Belözoğlu, Antalyaspor, Deniz Türüç, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Deniz Türüç'ten muhteşem gol! Başakşehir'in hocası Emre Belözoğlu havalara uçtu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Deniz Türüç'ten muhteşem gol! Başakşehir'in hocası Emre Belözoğlu havalara uçtu - Son Dakika
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