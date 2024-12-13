Deniz Türüç'ün Fenerbahçe için dediklerine bakın - Son Dakika
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Spor

Deniz Türüç'ün Fenerbahçe için dediklerine bakın

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RAMS Başakşehir'in deneyimli futbolcusu Deniz Türüç, Süper Lig'in 16. haftasında oynayacakları Fenerbahçe maçında kazanmak için sahada olacaklarını belirtti. Türüç, ''Büyük isimli bir hoca getirdiler ama o maç Başakşehir adına sahada olacağız. Kazanmak için orada olacağız. Kolay olmayacak'' dedi.

13.12.2024 09:35  Güncelleme: 09:43
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UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında RAMS Başakşehir, konuk ettiği Alman ekibi Heidenheim'ı 3-1'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmada Başakşehir'in ilk golünü kaydeden Deniz Türüç, maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Eskiden Fenerbahçe forması da giyen ve şimdilerde RAMS Başakşehir'de oynayan Deniz Türüç, Süper Lig'in 16. haftasında oynayacakları Fenerbahçe maçında kazanmak için sahada olacaklarını söyledi.

"KAZANMAK İÇİN SAHADA OLACAĞIZ"

Türüç, "Fenerbahçe çok büyük bir camia, saygı duyduğum bir camia, çok iyi oyuncuları var. Büyük isimli bir hoca getirdiler ama o maç Başakşehir adına sahada olacağız. Kazanmak için orada olacağız. Kolay olmayacak. Fenerbahçe deplasmanı eski kulübüm olduğu için ne kadar zor bir deplasman olduğunu biliyorum. Biz iyi bir form yakaladık. Orada da inşallah 3 puanı alacağız" dedi.

Deniz Türüç\'ün Fenerbahçe için dediklerine bakın

Deniz Türüç, Fenerbahçe, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Deniz Türüç'ün Fenerbahçe için dediklerine bakın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Tufan Gürsoy:
    Sana biz saygı duymuyoruz 12 9 Yanıtla
  • Cosdan:
    Deniz sen iyi futbolcusun.fenerde oynarken hangi üst akıl seni beğenmeyip gönderdi hala anlamıyorum.futboldan anladığını sananlara bakıyorum sametle Mert müldür ü fenerde oynatıyorlar.burada bir çelişki var bence.ya biz anlamıyoruz bu futboldan ya onlar 5 10 Yanıtla
  • Mesut Kaya:
    ne var bu açıklamalarda? adam eski takımı olan ancak şimdi rakibi olacak kulübe saygı duyduğunu ifade etmiş. haberin içeriği ile başlığının alakası yok 13 1 Yanıtla
  • Emir Kozcu:
    Acısı var pzvngin. Ağlaaa:)) 1 3 Yanıtla
  • Yaşar kemal Çanakcı:
    zoruna mı gitti Sondakika.com.Öyle bir başlık attın ki???? 0 0 Yanıtla
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