Denizli Basket, evinde Trabzonspor'a 75-70 yenildi ve 4 maçta 1 galibiyette kaldı - Son Dakika
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Denizli Basket, evinde Trabzonspor'a 75-70 yenildi ve 4 maçta 1 galibiyette kaldı

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Denizli Basket, evinde Trabzonspor\'a 75-70 yenildi ve 4 maçta 1 galibiyette kaldı
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Denizli Basket, evinde Trabzonspor'a 75-70 yenilerek ligde 4 maçta 1 galibiyette kaldı. FIBA Europe Cup'ta ilk iki maçta 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan ekip, çarşamba günü İsviçre'de Lions de Geneve'ye konuk olacak.

YUKATEL Denizli Basket, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde umduğunu bulamadı. Evinde Trabzonspor'a 75-70 yenilen Denizli ekibi 4 maçta 1 galibiyetle alt sıralarda kaldı. İlk kez Avrupa arenasında mücadele eden Yukatel Denizli Basket FIBA Europe Cup'ta İlk iki maçta 1 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. FIBA Europe Cup G Grubu'nda Portekiz'in ardından üst üste ikinci deplasmanında çarşamba günü İsviçre'de Lions de Geneve'ye konuk olacak. Maç hakkında görüşlerini dile getiren Denizli Basket Başantrenörü Zafer Aktaş, "İkinci periyodu hem savunmada çok düşük enerjiyle hem de hücumda çok düşük yüzdeyle oynayınca ligimizin yüksek bütçeli ve geniş kadrolarından biri olan Trabzonspor, maçın momentumunu ele geçirdi. Çok büyük bir efor ve mücadele ile ikinci yarı iki kere geri döndük fakat maç topunu kullanamadık. Tüm oyuncularımı ve ekibimi canıgönülden kutluyorum. Şimdi önümüzde iki tane deplasman maçı var. Elimizden geldiğince bu maçlarda da mücadele etmeye devam edeceğiz ve bu zor şartlarda ayakta kalmaya çalışacağız" dedi.

Kaynak: DHA
TrabzonsporİsviçreDenizliSporSon Dakika

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