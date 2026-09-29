Denizli Basket kaptanı Ağva, Türkiye Ligi'nde kalmayı hedeflediklerini söyledi - Son Dakika
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Denizli Basket kaptanı Ağva, Türkiye Ligi'nde kalmayı hedeflediklerini söyledi

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Denizli Basket kaptanı Ağva, Türkiye Ligi\'nde kalmayı hedeflediklerini söyledi
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Y. Denizli Basket kaptanı Mahir Ağva, 2026-2027 sezonu öncesi yeni kadronun karakterinden memnun olduğunu belirtti. Ağva, öncelikli hedefin Türkiye Ligi'nde kalmak olduğunu, Avrupa'da maç maç ilerleyeceklerini söyledi.

Y. Denizli Basket'in kaptanı Mahir Ağva, 2026-2027 sezonu öncesi yeni kadroyu, Başantrenör Zafer Aktaş'ın oyun anlayışını, Türkiye Ligi ve Avrupa hedeflerini değerlendirdi. Ağva, takımın karakterinden memnun olduğunu belirtirken Denizli taraftarının desteğine de dikkat çekti.

Y. Denizli Basket'in kaptanı Mahir Ağva, 2026-2027 sezonu, yeni kadroyu, Başantrenör Zafer Aktaş'ın oyun anlayışını, Türkiye Ligi ve Avrupa hedeflerini değerlendirdi. Ağva, Yeni oluşturulan kadronun karakter yapısından oldukça memnun olduğunu ifade eden deneyimli oyuncu, hem Türk hem de yabancı oyuncuların çalışkanlığına dikkat çekti. Mahir Ağva, "Bütün oyuncular, yabancı oyuncular olsun, Türk oyuncular olsun, hepsi çok iyi karakter. Daha yeni başladık ama bunu hissedebiliyorsun. Herkes çalışmak, kendini göstermek ve üzerine koymak istiyor. O yüzden ben açıkçası çok pozitif düşünüyorum" diye konuştu.

Türkiye Ligi ile Avrupa maçlarının yoğunluğuna da değinen Ağva, takımın bu tempoya adapte olacağına inandığını belirterek, "Avrupa ve Türkiye Ligi bizi biraz yorabilir ama çoğu oyuncunun bu seviyede tecrübesi var. İnşallah bizim için çok güzel geçer" ifadelerini kullandı.

Zafer Aktaş vurgusu

Başantrenör Zafer Aktaş ile ikinci sezonunu geçirecek olan Mahir Ağva, deneyimli teknik adamın oyun anlayışını yakından bildiğini söyledi. Ağva, "Bu benim ikinci senem Zafer abiyle. Zafer abiyi zaten uzun yıllardır tanıyorum. Geçen sene beni buraya getirdi. İyi ki de geldim. Takım olarak çok iyi bir sezon geçirdik. Kendim için de çok güzel bir yıl oldu" dedi.

Kendisinin de yeni sezonda üzerine koymak istediğini belirten kaptan, "Daha iyi bir sezon geçirmek istiyorum. Takım olarak da daha iyi yerlere gelmek istiyoruz. Geçen sene çok büyük iş yaptık. Sonuçta Denizli için ilk defa Avrupa hakkını kazandık. Bu da bence çok büyük bir iş" şeklinde konuştu.

"İdmanda yüzde yüzünü veren oyuncu istiyor"

Zafer Aktaş'ın oyuncularından beklentilerini de anlatan Ağva, özellikle mücadele ve sertliğin ön planda olduğunu vurguladı. Geçtiğimiz sezon elde edilen Avrupa hakkının ardından yeni sezon hedeflerini de değerlendiren Mahir Ağva, önceliğin Türkiye Ligi'nde kalıcı olmak olduğunu söyledi. Ağva, "Yönetim bunu kaç senedir istiyor. Ana sponsorumuz da bunu istiyor. Geçen sene bu hakkı kazandık. Taraftarlarımız da her zaman bize destek oluyor. Bu bizim için çok güzel ve çok önemli" dedi.

Türkiye Ligi'nin zorluğuna dikkat çeken kaptan, "Hedef tabii ki öncelikle Türkiye Ligi'nde ligde kalmak. Sonuçta Türkiye Ligi çok zor bir lig. Maddi anlamda çok iyi takımlar çıktı yukarı. O yüzden elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Türkiye Ligi'nde kalmak istiyoruz" diye konuştu.

"Avrupa'da maç maç bakacağız"

Avrupa arenasında hangi organizasyonda mücadele edeceklerinin de önemli bir tecrübe olacağını belirten Ağva, hedeflerini adım adım belirleyeceklerini söyledi. Takım kaptanı olarak Denizli taraftarının desteğinin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Ağva, başka takımlarda forma giyen oyuncuların da Denizli deplasmanının zorluğuna dikkat çektiğini söyledi. Ağva, "Başka takımlardaki oyuncularla konuştuğumuzda, Denizli'nin çok zor bir deplasman olduğunu söylüyorlar. Bu tabii ki çok güzel bir şey. Taraftarlarımıza da çok teşekkür etmek istiyorum. Zor olacak ama güzel bir tecrübe olacak" dedi.

Kaynak: İHA
TürkiyeDenizliAğvaSporSon Dakika

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