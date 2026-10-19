Denizli Basket'ta Aktaş, ikinci periyottaki düşüşün gidişatı etkilediğini söyledi - Son Dakika
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Denizli Basket'ta Aktaş, ikinci periyottaki düşüşün gidişatı etkilediğini söyledi

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Denizli Basket\'ta Aktaş, ikinci periyottaki düşüşün gidişatı etkilediğini söyledi
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Y. Denizli Basket Başantrenörü Zafer Aktaş, Trabzonspor maçının ikinci periyodunda savunmada düşük enerji ve hücumda düşük yüzdeyle oynadıklarını belirtti. Aktaş, düşüşün maçın gidişatını etkilediğini, ikinci yarıda iki kez geri dönmelerine rağmen topu kullanamadıklarını söyledi.

DENİZLİ (İHA) – Y. Denizli Basket Başantrenörü Zafer Aktaş, Trabzonspor maçının ikinci periyodunda hem savunmada hem de hücumda istedikleri performansı ortaya koyamadıklarını belirtti.

Bu bölümde yaşanan düşüşün maçın gidişatını etkilediğini söyleyen Aktaş, "İkinci periyodu hem savunmada çok düşük enerjiyle hem de hücumda çok düşük yüzdeyle oynayınca ligimizin yüksek bütçeli ve geniş kadrolarından biri olan Trabzonspor maçın momentumunu ele geçirdi" dedi.

"İki kez geri döndük ama fırsatı değerlendiremedik"

İkinci yarıda ortaya koydukları mücadeleyle karşılaşmaya yeniden ortak olduklarını vurgulayan deneyimli başantrenör, iki kez geri dönmelerine rağmen kritik anlarda istedikleri sonucu alamadıklarını dile getirdi. Aktaş, "Çok büyük bir efor ve mücadeleyle ikinci yarı iki kere geri döndük fakat maç topunu kullanamadık. Tüm oyuncularımı ve ekibimi canı gönülden kutluyorum" şeklinde konuştu.

"Zor şartlarda ayakta kalmaya çalışacağız"

Önlerinde iki deplasman karşılaşmasının bulunduğunu hatırlatan Zafer Aktaş, Y. Denizli Basket'in mücadeleci kimliğini sürdürmek için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Aktaş, "Şimdi önümüzde iki tane deplasman maçı var. Elimizden geldiğince bu maçlarda da mücadele etmeye devam edeceğiz ve bu zor şartlarda ayakta kalmaya çalışacağız" ifadeleriyle açıklamasını tamamladı.

Yeşil-siyahlılar, ligdeki mücadelesinin ardından rotasını Avrupa'ya çevirecek. FIBA Europe Cup G Grubu kapsamında 21 Ekim'de İsviçre temsilcisi Lions de Genve ile deplasmanda karşı karşıya gelecek ekip, Avrupa kupasında da iddiasını sürdürmek için parkeye çıkacak.

Deplasman trafiği artıyor

Denizli Basket, Avrupa karşılaşmasının ardından yeniden lig mesaisine dönecek. Yeşil-siyahlılar, 24 Ekim'de Türk T. ile deplasmanda karşılaşacak. Üst üste oynanacak zorlu maçlarda oyuncuların fiziksel durumları ve takımın rotasyon tercihleri önem kazanacak. Ekim ayının son bölümünde Avrupa kupası heyecanı yeniden yaşanacak. Y. Denizli Basket, 28 Ekim'de Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Landau Lions ile mücadele edecek. Yeşil-siyahlı ekip, bu karşılaşmayla birlikte Avrupa arenasındaki yoğun programını sürdürecek.

Denizli temsilcisi, ayın son maçında ise 31 Ekim'de Galatasaray MCT Technic'i PAÜ Arena'da konuk edecek. Zorlu fikstürün ardından iç sahada oynanacak bu mücadele, takımın ligdeki hedefleri açısından önem taşıyacak.

Kaynak: İHA
TrabzonsporZafer AktaşDenizliEnerjiSporSon Dakika

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