Denizli Beyağaç'ta Sokaklar Bizim Futbol Turnuvası Sonuçlandı - Son Dakika
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Denizli Beyağaç'ta Sokaklar Bizim Futbol Turnuvası Sonuçlandı

Denizli Beyağaç\'ta Sokaklar Bizim Futbol Turnuvası Sonuçlandı

Denizli'nin Beyağaç ilçesinde düzenlenen Sokaklar Bizim Futbol Turnuvası'nda dereceye giren takımlar ödüllendirildi. Yeni Fatih Mahallesi Seferoğulları Spor şampiyon oldu.

30.05.2024 09:14  Güncelleme: 09:16
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DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Beyağaç ilçesinde Kaymakamlık ve Belediye öncülüğünde düzenlenen Sokaklar Bizim Futbol Turnuvasında dereceye giren takımlar düzenlenen törenle ödüllendirildi.

Beyağaç Kaymakamlığı, Beyağaç Belediyesi, Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçirilen "Sokaklar Bizim" projesi kapsamında düzenlenen halı saha futbol turnuvasında heyecan sona erdi. 8 takımın mücadele ettiği ve ilçede 5 gün süren kıyasıya mücadelelere sahne olan turnuva, oynanan final ve üçüncülük dördüncülük maçıyla tamamlandı.

Turnuvanın finalinde oynanan karşılaşmada rakibi Eskere Orman Spor'u 6 - 4 mağlup eden Yeni Fatih Mahallesi Seferoğulları Spor, Sokaklar Bizim Futbol Turnuvasının şampiyonu oldu. Üçüncülük dördüncülük karşılaşmasında karşı karşıya gelen Kızılcaağaç Mahalle Spor, Sazak Mahalle Spor maçını 9-6 kazanan Kızılcaağaç ekibi 3.'lük kupasının sahibi oldu.

Turnuvada ilk 4 sırayı elde eden bu takımlara kupa ve madalyaları İlçe Kaymakamı Ünsal Emre Çitçi, Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ömer Yasin Kocalar, Eskere Orman İşletme Müdürü Ümit Gökçe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Durmehmet Kısa ve protokol üyelerinin katılımıyla düzenlenen törende takdim edildi.

Turnuvaya renk katan sporcuları tebrik eden Beyğaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, "Spor, dostluk ve kardeşlik demektir. Gençliğimizi bugünün enerjisi, yarınların teminatı olarak görüyoruz. Ülkemizin geleceği olan gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak tutulması, vatanını milletini seven, değerlerine sahip çıkan, her türlü mücadeleye göğüs geren gençlerin yetişmesi için bizlere büyük görev düşüyor. Bizler bu yolda gece gündüz demeden çalışmaya, gençlerimiz için projeler üretmeye devam edeceğiz. Belediye olarak gençlerin ve sporcuların emrinde olacağız" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Denizli Beyağaç'ta Sokaklar Bizim Futbol Turnuvası Sonuçlandı - Son Dakika
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