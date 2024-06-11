Denizli Büyükşehir Belediyesi Yaz Okulu Kayıtları Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Denizli Büyükşehir Belediyesi Yaz Okulu Kayıtları Başladı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, ilk ve orta öğretimde eğitim alan çocukların yaz tatillerinin daha verimli ve kaliteli geçirmeleri için yaz okulu düzenliyor. Sosyal etkinlik merkezlerinde düzenlenecek yaz okulu için kayıtlar 5 Temmuz'a kadar yapılacak.

11.06.2024 13:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli Büyükşehir Belediyesi, ilk ve orta öğretimde eğitim alan çocukların yaz tatillerinin daha verimli ve kaliteli geçirmeleri için yaz okulu düzenliyor. Sosyal etkinlik merkezlerinde düzenlenecek yaz okulu için kayıtlar 5 Temmuz'a kadar yapılacak.

Çocukların yaz tatillerini daha kaliteli ve verimli geçirmeleri için hayata geçirilen yaz okulu Denizli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki 8 adet sosyal etkinlik merkezinde düzenlenecek. Tatillerini hem eğlenerek, hem de öğretmenler eşliğinde derslerine çalışarak geçirme imkanı sağlanacak. Öğrenciler kayıtlarını 5 Temmuz 2024'e kadar Karaman, Yenişehir, Sevindik, Mehmet Akif Ersoy, Fatih, Gökpınar, Anafartalar ve Kayıhan Sosyal Etkinlik Merkezi'nde yaptırabilecek. Haftanın 5 günü 2 grup halinde verilecek yaz okulunda öğrencilere el sanatları, pratik İngilizce, test saati, zeka oyunları, sinema, okuma ve anlatma saati, eski çocuk oyunları, mutfak atölyesi ve bilim kulübü gibi ana başlıklarda eğitimler verilecek. Yaz okulu 8 Temmuz - 16 Ağustos 2024 tarihleri arasında açık kalacak.

Sosyal etkinlik merkezleri ve telefon numaraları

Yaz okulunun düzenleneceği sosyal etkinlik merkezleri ve telefonları şöyle: Mehmet Akif Ersoy Sosyal Etkinlik Merkezi: 280 25 50

Fatih Sosyal Etkinlik Merkezi: 280 25 51

Karaman Sosyal Etkinlik Merkezi: 280 25 52

Kayıhan Sosyal Etkinlik Merkezi: 280 25 53

Sevindik Sosyal Etkinlik Merkezi: 280 25 54

Yenişehir Sosyal Etkinlik Merkezi: 280 25 55

Gökpınar Sosyal Etkinlik Merkezi: 280 25 56

Anafartalar Sosyal Etkinlik Merkezi: 280 25 57 - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Denizli, Çocuk, Eğitim, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Denizli Büyükşehir Belediyesi Yaz Okulu Kayıtları Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


07:27 Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a dikkat çeken hediye “Payidar Gondol“un anlamı bir hayli derin Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dikkat çeken hediye! "Payidar Gondol"un anlamı bir hayli derin
23:18 Dervişoğlu’ndan Akşener’in paylaşımına yorum: İYİ Parti’ye düşmanlık bize sadece güç verir Dervişoğlu'ndan Akşener'in paylaşımına yorum: İYİ Parti'ye düşmanlık bize sadece güç verir
22:54 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası
21:43 Hamas, ABD Başkanı Biden’ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi Hamas, ABD Başkanı Biden'ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi
20:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP’den ilk açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP'den ilk açıklama
00:18 İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel’in birbirlerine verdiği hediyeler İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel'in birbirlerine verdiği hediyeler
23:31 Fenerbahçe’de ilk ayrılık Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti
23:08 Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu
21:57 Fenerbahçe’nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal’a Dursun Özbek sahip çıktı Fenerbahçe'nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal'a Dursun Özbek sahip çıktı
20:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’ten açıklama var Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten açıklama var
20:46 Hakan Fidan’la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli Hakan Fidan'la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli
20:44 Dursun Özbek’ten Erden Timur’a sitem: Galatasaray’a küsmesi son derece yanlış Dursun Özbek'ten Erden Timur'a sitem: Galatasaray'a küsmesi son derece yanlış
20:39 İstanbul’a yeni tramvay hattı geliyor Proje İBB Meclisi’nden geçti İstanbul'a yeni tramvay hattı geliyor! Proje İBB Meclisi'nden geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 07:41:32. #1.12#
SON DAKİKA: Denizli Büyükşehir Belediyesi Yaz Okulu Kayıtları Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement