Denizli Büyükşehir Belediyesi Yaz Okulu Kayıtları Başladı

Spor

Denizli Büyükşehir Belediyesi, ilk ve orta öğretimde eğitim alan çocukların yaz tatillerinin daha verimli ve kaliteli geçirmeleri için yaz okulu düzenliyor. Sosyal etkinlik merkezlerinde düzenlenecek yaz okulu için kayıtlar 5 Temmuz'a kadar yapılacak.

Çocukların yaz tatillerini daha kaliteli ve verimli geçirmeleri için hayata geçirilen yaz okulu Denizli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki 8 adet sosyal etkinlik merkezinde düzenlenecek. Tatillerini hem eğlenerek, hem de öğretmenler eşliğinde derslerine çalışarak geçirme imkanı sağlanacak. Öğrenciler kayıtlarını 5 Temmuz 2024'e kadar Karaman, Yenişehir, Sevindik, Mehmet Akif Ersoy, Fatih, Gökpınar, Anafartalar ve Kayıhan Sosyal Etkinlik Merkezi'nde yaptırabilecek. Haftanın 5 günü 2 grup halinde verilecek yaz okulunda öğrencilere el sanatları, pratik İngilizce, test saati, zeka oyunları, sinema, okuma ve anlatma saati, eski çocuk oyunları, mutfak atölyesi ve bilim kulübü gibi ana başlıklarda eğitimler verilecek. Yaz okulu 8 Temmuz - 16 Ağustos 2024 tarihleri arasında açık kalacak.

Sosyal etkinlik merkezleri ve telefon numaraları

Yaz okulunun düzenleneceği sosyal etkinlik merkezleri ve telefonları şöyle: Mehmet Akif Ersoy Sosyal Etkinlik Merkezi: 280 25 50

Fatih Sosyal Etkinlik Merkezi: 280 25 51

Karaman Sosyal Etkinlik Merkezi: 280 25 52

Kayıhan Sosyal Etkinlik Merkezi: 280 25 53

Sevindik Sosyal Etkinlik Merkezi: 280 25 54

Yenişehir Sosyal Etkinlik Merkezi: 280 25 55

Gökpınar Sosyal Etkinlik Merkezi: 280 25 56

Anafartalar Sosyal Etkinlik Merkezi: 280 25 57 - DENİZLİ